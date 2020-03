annonse

I det siste har mange latt seg sjokkere over å se hva slags «kunst» som blir finansiert av våre skattepenger. Og både kulturminister Abid Raja og Aps kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, avslører at de ikke fatter særlig mye av kritikken mot at bæsjing på scenen er noe vi bør bruke penger på.

«Kunsten skal være fri og uavhengig» sies det, men det er jo overhodet ikke det dette dreier seg om. Det er ingen som tar til orde for at bæsjing, gniing av rompa på maling og kjønnsorganer i fokus skal bli forbudt. Særlig Trettebergstuen er fullstendig på villspor når hun hevder at det er forsøk på sensur og innskrenking av ytringsfriheten når FrPs Silje Hjemdal stiller spørsmål ved hva slags «kunst» som bør få økonomisk støtte.

Kunstnere som vil bæsje på scenen, kan jo bare fortsette å gjøre det så mye de vil, og har selvfølgelig full ytringsfrihet selv om de må klare seg med de pengene folk frivillig betaler for å se på …… jeg hadde nær sagt «dritten».

Trettebergstuen påstår at FrP angriper norske verdier med sine spørsmål vedrørende økonomiske finansiering av «kunst». Jeg tror neppe særlig mange vil si seg enig i at skattefinansiert driting på scenen er en norsk verdi – tvert imot. Og det fremstår som en grov tilsnikelse å kalle dette for «provoserende kunst». Det er ikke særlig provoserende med bæsjing, men det er noe de fleste synes hører hjemme på toalettet, og ikke fra scenen, finansiert av dine og mine skattekroner.

Det er mange mennesker i Norge som har noe viktig og meningsfullt å bidra med i form av litteratur og annen kunst, men som aldri får fem øre i statsstøtte. Er disse utsatt for sensur og krenking av sin ytringsfrihet da, Trettebergstuen? De får jo ikke penger, og i din logikk er det å ikke få statsstøtte tydeligvis ensbetydende med sensur.

Kulturelitens ønske om å ha monopol på sitt kunstsyn og deres krav om at politikere ikke skal ha rett til å mene noe om hvordan kulturmidlene brukes, er vel heller et ønske om å begrense politikernes ytringsfrihet. De vil ha seg frabedt at politikere blander seg inn i pengebruken. Vel, nå er det jo det som er jobben til våre politikere, da. Det er ikke særlig mange andre saker, der politikerne bevilger høye summer til ulike prosjekter, og så frasier seg enhver rett til å mene noe om hvordan pengene brukes.

Å bæsje fra scenen og kalle det kunst, er etter min mening en hån mot hele kunstbegrepet, og setter kunstnere av alle typer i et særdeles dårlig lys. Folk flest blir bare oppgitte og rister på hodet over slikt tullball. Det er overhodet ikke «provoserende kunst» – det er bare driting.