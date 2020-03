annonse

Den Islamske staten (IS) har gått ut med reiseråd til sine tilhengere og krigere om å unngå land som er rammet av corona-pandemien.

«Friske mennesker burde ikke oppholde seg i land rammet av Coronaviruset, og smittede burde ikke forlate disse landene», skal IS ha utstedt instruks på ifølge al-Arabiya.

De referer opplysninger fra den britiske analytikeren Aymenn Jawad Al-Tamimi som har oversatt IS-direktivet på sin hjemmside.

It's the thing you've all been waiting for…the Islamic State's advice on dealing with the #CoronavirusPandemic. Full translation here on my blog with explanatory notes: https://t.co/MHeJobS7D0

— Aymenn J Al-Tamimi (@ajaltamimi) March 12, 2020