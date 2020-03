annonse

Folk som gribber til seg alt de kan av matvarer og husholdningsartikler gir uttrykk for en egoisme som ikke hører hjemme i et solidarisk samfunn.

Koronaviruset har for alvor begynt å sette preg på tilværelsen i Norge. Her i sentrale deler av hovedstaden, med bygårder, høyblokker og kvartaler tett i tett, er det spesielt påtagelig. Gatene er langt tommere enn vi er vant med, og når du overhører folk og hva de prater om, så går det i korona, korona og korona. Stemningen er trykket.

Viruset er vesentlig mer dødelig enn mange kanskje trodde, meg selv inkludert. Det er betraktelig mer dødelig enn vanlig influensa, og bare det at det er så utrolig smittsomt utgjør en utrolig krevende utfordring for våre samfunn, som nå faktisk nesten har stoppet opp.

For oss som er unge og friske er ikke dette en dødelig trussel, mest sannsynlig i alle fall. Når det er sagt, så kan dette endre seg, man skal være forsiktig med å anta for mye. Likevel, man får holde i alle fall dette håpet oppe, og unngå å få panikk. Men vi bør likevel være bevisste, og unngå smitte så godt vi kan. Dette først og fremst av hensyn til våre eldre og de som allerede er syke eller tilhører en risikogruppe.

Egoisme

Vi i Resett har kritisert medier og myndigheter for å være tafatte. Nå er det på sin plass at enkelte vanlige folk der ute også får litt kritikk for egoistisk fremferd. Jeg sikter selvfølgelig til den massive hamstringen som har preget butikker over hele landet, og også i andre land.

Jeg har sett folk i Oslos gater drassende rundt på svære jumbopakker med toalettpapir, tomme hyller som bringer tankene hen til Øst-Tyskland eller Venezuela, og mennesker som ikke ser annet enn seg selv og sine behov.

Det er absolutt forståelig at man handler litt mer enn normalt, og at man plukker opp noen varer for noen som er for gamle eller syke til å gå ut og handle selv. Men det blir ikke slike tilstander som vi har sett nå av å gjøre det.

Overarbeidede leger og sykepleiere

Konsekvensen av den overdrevne hamstringen er nemlig at folk som jobber i helsevesenet, som nå må jobbe en hel del overtid og utsetter seg selv for mye smittefare og et krevende arbeidspress, faktisk ikke får tak i de varene de trenger, etter at hvermannsen har vært og ransaket og tømt butikkhyller for essensielle varer, når de kommer i butikken etter en lang dag på jobb. Det er utrolig usolidarisk.

Takk til dere som tømte Rema-butikken mens jeg var på jobb på sykehuset i dag. — OJ (@OJNilsen) March 12, 2020

Nå må vi alle huske på at vi ikke er alene i dette. Alle får vi livene våre satt på vent. Alle har vi noen vi bekymrer oss for. Mange av oss har tanker om hvor kjipt det kan være om vi får tydelige symptomer, også om vi er unge. Kort sagt; vi er i samme båt, og nå må vi stå sammen som nasjon, og gjøre det vi kan for at alle får den tryggheten og de helt nødvendige varene de trenger.