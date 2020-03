annonse

Lavere aktivitet i næringslivet som følge av koronautbruddet har senket etterspørselen etter strøm og ført til rekordlave priser.

Ettersom mange industribedrifter har redusert virksomheten på grunn av koronautbruddet, har strømforbruket falt og dermed prisen rast, skriver Dagbladet lørdag. Etter at det har vært lave priser i januar og februar på grunn av den varme vinteren, har prisene fortsatt å falle i mars.

– Torsdag var strømprisen på kraftbørsen ned under 10 per kilowattime. Det er 75 prosent lavere enn i mars i fjor, sier informasjonssjef Aslak Øverås i Energi Norge til Dinside.

Norges vassdrags- og energiverk (NVE) melder om at kraftleverandørene i Norge er godt forberedt til å møte et eventuelt smitteutbrudd. Energidirektør Kjetil Lund sier driften går som normalt og at det er tatt høyde for situasjonen kan utvikle seg.