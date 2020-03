annonse

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener at kollektivtrafikk er steder der coronaviruset kan spres. Derfor foreslår hun innføre gratis bompassering og parkering.

– Jeg ser at et viktig tiltak som ble trukket frem for å forebygge at Corona-viruset sprer seg, er at stadig flere lar sine ansatte ha hjemmekontor. Men det er svært mange som har jobber hvor det ikke er mulig, sier hun til VG.

Listhaug sier at det er mange som ikke kan ha hjemmekontor og bruker butikkansatte som eksempel.

– Jobber du i en butikk i Oslo sentrum kan du ikke jobbe hjemmefra eller ha kundekontakt på Skype for å nevne et eksempel. For mange er tog, buss, T-bane og trikk alternativet. Og jeg tror mange av dem kvier seg for å ta kollektivtrafikk i disse dager, fordi bussen, toget eller trikken ofte er full – og faren for smittespredning er stor, sier Listhaug.

Helseminister Bent Høie (H) stiller seg negativ til forslaget, han mener at et holder med at noen har hjemmekontor og økt bruk av fleksitid. Men Lishaug utfordrer Raymond Johansen og sier at dette vil være et bra tiltak for Oslo.

– Jeg vil derfor utfordre byrådsleder Raymond Johansen til å gå foran. Hans byråd har foreslått en rekke tiltak i samme retning i dag, ved å forby forsamlinger på over 100 mennesker. Men foreløpig har han ikke kommet med noe som reduserer risikoen der en av de største ansamlingene av folk befinner seg, på trikker, tog og busser.