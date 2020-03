annonse

Det er viktig at nordmenn er solidarisk med de svakeste i samfunnet vårt som kan bli berørt av Covid-19.

Vi skal sørge for å holde avstand til de rundt oss, men hvis vi følger med i NRK og hovedstrømsmediene, er det veldig få som tør eller har muligheten til å stille kritiske spørsmål med treffsikkerheten av myndighetenes massive tiltak.

Et eksempel er at alle som kommer fra land utenfor Norden ilegges automatisk 14 dagers hjemmekarantene. Hvorfor er ikke reisende fra Danmark og Sverige, land med høye forekomster av Covid-19, ilagt hjemmekarantene?

La meg ta min situasjon som et eksempel. Min mor har nettopp vært gjennom en komplisert hjerteoperasjon. Hun er i rekonvalesens og har flere operasjoner som gjenstår. Jeg planlegger å komme direkte fra Beograd, uten mellomlanding hvis flyet går onsdag kveld, via Gardermoen og med tog til Trondheim torsdag morgen 19. mars for å være i stand til å ta meg av min mor. I Serbia er det mye mindre utbrudd av Covid-19 enn det som finnes i Norge, med kun 31 bekreftede tilfeller i skrivende stund

Jeg har anmodet Trondheim kommune om å gi meg dispensasjon fra karantenebestemmelsene slik at jeg kan være i stand til å ta meg av min mor på en tilfredsstillende måte. Vi får se hva de svarer, men det kan da ikke være meningen av min mor på 80 år, som er pasient, skal ta seg av sin sønn som ikke er syk i det hele tatt.

Vi er alle helt uten noen form for forkjølelse eller virus irritasjoner. Selvfølgelig vil jeg være med på dugnaden for å hindre spredning av smitte, men det er vanskelig for meg å forstå at de som kommer fra Danmark og Sverige ikke trenger å gå i karantene, til tross for at de har henholdsvis 788 og 687 smittede. Hvis slike tiltak skulle ha mening, måtte da også reisende fra Danmark og Sverige bli ilagt karantene. Jeg vil tro at risikoen for meg først starter når jeg lander på Gardermoen. Kan norske myndigheter forklare denne paradoksale praksisen?

Så på NRK nyheter nå nettopp med Halvard Sandvik

Hvis jeg ikke får dispensasjon er det ikke sikkert det er hensiktsmessig for meg å reise til Norge for å hjelpe min mor fordi Folkehelseinstituttet i dag presiserer at hjemmekarantene også gjelder for husstandsmedlemmer. Det betyr at hele husstanden må ha assistanse til dagligvareinnkjøp.