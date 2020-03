annonse

13. mars var dag null i en ny hverdag for mange barnefamilier over hele landet. Stengte skoler skaper utfordringer for foreldre og barn.

Elevene på Jåtten barneskole hentet bøker og andre hjelpemidler i dag. Nå blir det to uker hjemmeskole.

Resett fikk en prat med skolens rektor. Arne Kristian Espedal er en meget profilert rektor, velkjent for å stille opp med flosshatt for å ønske nye elever velkommen til skolen hvert år. Han ønsker meg velkommen på kontoret, vi håndhilser selvsagt ikke og holder forskriftsmessig avstand.

Espedal har mange år med erfaring som lærer og rektor, og beskriver situasjonen som surrealistisk.

– Vi har jo opplevd at skolen har vært stengt tidligere, blant annet i forbindelse med streik. Men da har vi hatt klare retningslinjer og et regelverk å rette oss etter. Denne situasjonen er svært annerledes.

Rektoren er opptatt av å gi ros til både ansatte og foreldre.

– De ansatte har møtt situasjonen med entusiasme, og alle er innstilt på å skape gode løsninger for elevene. Samtlige foreldre viser forståelse for alvoret i situasjonen, kun én forelder hadde misforstått og trodde skolen åpnet igjen på mandag.

Allerede i dag hadde skolen et tilbud klart for barn av foreldre i nøkkelposisjoner. Espedal forteller at skolen har fått henvendelser fra ti foreldre. Dette er leger, sykepleiere og apotekansatte som omfattes av denne ordningen. Det er snakk om 10-20 barn totalt som skolen må være forberedt på å ha et tilbud til. Men i dag var det kun to slike elever som møtte opp.

– Hva mener du om tidspunktet for stengning av skolene? Syns du myndighetene burde tatt en slik avgjørelse på et tidligere tidspunkt?

– Jeg er skolemann, og synes ikke det er min oppgave å ha en mening om slike ting. Dette må helsemyndighetenes fagfolk bestemme.

Espedal understreker at ingen av skolens elever eller ansatte har vist symptomer på coronasmitte, og det er heller ingen kjente tilfeller av at noen ved skolen har vært i kontakt med folk i risikosonen.

De fleste foreldre Resett har snakket med tar situasjonen med fatning, men særlig de som jobber i oljerelaterte bedrifter er bekymret for jobbsituasjonen. Equinor har allerede varslet permitteringer. Så og si alle bedrifter ber ansatte jobbe hjemmefra så langt det lar seg gjøre.

Flere foreldre er lite imponert over hvordan regjeringen har håndtert situasjonen. Særlig de som har eldre foreldre i risikosonen er bekymret.

Restauranter stenges

Herlige restauranter er en av de største aktørene i Stavangers yrende uteliv. Restaurantgruppen står bak institusjoner som Bevaremegvel, NB Sørensen og Newsman.

Daglig leder Leif Hovland forteller at de er i ferd med å stenge ned samtlige restauranter, men holder delvis åpent fram til søndag av hensyn til planlagte arrangementer.

Dette er en avgjørelse restaurantgruppens ledelse har tatt på eget initiativ. Men gruppen driver også en del avdelinger på butikksentre, som de foreløpig ikke har fått lov til å stenge ned på grunn av kontraktsmessige forhold.

Hovland forteller at situasjonen er svært krevende:

– Vi må vaske ned alt, vi må stanse alle leveranser. Vi må bruke opp ferskvarer og kaste alt som kan bli dårlig, samtidig som vi beholder varer som har lang holdbarhet. Det er veldig mye som skal gjøres.

Samtidig er det dialog med huseiere, banker og skattemyndigheter. Denne krisen kunne nesten ikke kommet på et verre tidspunkt. For noen få år siden ble servicebransjen i Stavanger hardt rammet av oljekrisa. Nå var optimismen tilbake, og man forventet at 2020 ville bli et av de beste årene noensinne. Så skjer dette.

– Fra og med mandag er samtlige ansatte permitterte. Det gjelder også ledelsen, jeg har også permittert meg selv, sier Hovland, som også er medeier i flere restauranter både innenfor og utenfor Herlige restauranter-gruppen.

Han mener bransjen trenger drahjelp fra regjeringen, og er klar på at myndighetenes reaksjon har kommet «for sent og for utydelig». Det er dessuten en vanvittig papirmølle som må følges opp, særlig for en bransje med mange deltidsansatte og en høy andel utenlandske kokker og servitører.

Hovland understreker at restaurantene han har ansvaret for hele tiden har vært nøye med å følge helserådene fra helsemyndighetene. Men det holder ikke at restaurantene følger rådene hvis ikke samtlige kunder også følger opp. Særlig større grupper som kjenner hverandre godt har i enkelte tilfeller tatt litt lett på regler om en meters avstand og ingen fysisk kontakt.

Derfor følte ledelsen at de ikke hadde noe annet valg enn å stenge, og Hovland forteller at de er i dialog med butikksentrene for å om mulig få tillatelse til å stenge ned også der. Hovland regnet med dette vil løse seg forholdsvis raskt.

Kvadrat er Stavangers største butikksenter. De melder på sin hjemmeside at senteret holder åpent, men med noe reduserte åpningstider.

Hudpleiere, frisører, massasje, kroppspleie, tatoveringer, piercing, o.l ble stengt fra 12. mars kl. 18.00.

Om restauranter står det: «Alle restauranter, cafeer, serveringssteder må stenge, med mindre de kan holde besøkende med 1 meters avstand. Det er ikke sagt noe om takeaway.»

Hovland er helt tydelig på prioriteringen:

– Det er klart at dette rammer oss hardt økonomisk. Men helsen til kunder og ansatte er det absolutt viktigste.

Samtidig er Hovland svært bekymret for konsekvensene dette kan få økonomisk for ansatte og deres familier.

Senere på kvelden 13. mars får Resett en SMS fra Hovland, som forteller at alle virksomheter er besluttet stengt med umiddelbar virkning, med unntak av Burgers & Beers og Matsalen, som stenger 14. mars.

200 ansatte rammes av permitteringene.

Hamstring

Også i Stavanger-området er det mange som hamstrer, og butikkhyllene tømmes utover ettermiddagen. Men det er varer på lager, så neste dag er hyllene fylt opp igjen.