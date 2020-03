annonse

annonse

Også svenske myndigheter får krass kritikk for sin håndtering for økningen i koronasmitte i Skandinavia.

Statsminister Erna Solberg har fått massiv kritikk fra både høyre og venstre for sin håndtering av økningen i antall koronasmittede i Norge. Hun er blant annet sammenlignet med Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som allerede onsdag meldte at danske skoler ville holde stengt i minst to uker frem i tid.

Men i Sverige har myndighetene ennå ikke besluttet å stenge skoler, barnehager og universiteter, og mindre idrettsarrangementer får også fortsette, ifølge avisen Aftonbladet.

annonse

Kommentator Lena Mellin skriver at den svenske regjeringen «ser ut som pyser» i sammenligning med norske og danske styresmakter, i respons på den Löfven-regjeringens vurderinger.

Les også: Sverige: Gjengrelatert vold mot barn på vei opp

Vil ikke regne på antall smittede

Fredag morgen kunne avisen dessuten rapportere at man i Sverige skal slutte å regne det eksakte antallet smittede.

annonse

– Nå er det ikke lenger viktig å vite eksakt hvor mange som er smittet i Sverige, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Statsepidemiolog: Hjemmekontor i konflikt med likestilling

Da Tegnell nylig fikk spørsmål om han syntes folk bør jobbe hjemmefra, under et intervju med Expressen, indikerte han at dette ikke ville være forenelig med likestilling.

– Det finnes jo et aspekt i dette som handler om likestilling. Det er jo visse grupper i samfunnet som kan gjøre sånn, men ikke alle, og hvordan skal vi liksom få til det sånn at det blir på en god måte, sånn at vi har en likestilling i samfunnet, og at alle har en sjanse til å holde seg friske?

Varsler tiltak

annonse

Under en pressekonferanse i Stockholm fredag ettermiddag uttalte statsminister Stefan Löfven at det vil komme tiltak, men man vil som nevnt fortsatt ikke stenge landets skoler. På spørsmål om hvorfor man ikke ønsker det, til tross for at Norge og Danmark har besluttet dette.

– Man er i ulike situasjoner i ulike land, sa han.

Til tross for statsepidemiolog Anders Tegnells anskuelser, oppfordrer også den svenske regjeringen nå de som kan om å jobbe hjemmefra.