Svenske myndigheter fraråder alle ikke-nødvendige utenlandsreiser og ber innbyggerne om å holde seg hjemme.

Det går fram av et reiseråd fra det svenske utenriksdepartementet lørdag kveld, som viser til frykt for spredning av koronaviruset. 961 mennesker har til nå fått påvist smitte i Sverige, der det er meldt om to dødsfall.

– Ikke-nødvendige reiser omfatter besøks- og turistreiser. Det kan for eksempel finnes samfunnsviktige arbeidsreiser som likevel bør gjøres, sier pressetalsperson Diana Qudhaib i svensk UD.

Dette innebærer også at personer som for eksempel har familie i Norge, ikke bør reise over grensa for å besøke dem.

– Vårt råd gjelder ikke-nødvendige reiser. Det kan finnes familiegrunner som gjør at en reise kan betraktes som nødvendig, sier Qudhaib.

Danske myndigheter kom med et tilsvarende reiseråd for dansker fredag, og Norge gjorde det samme lørdag. Danmark har siden stengt grensene for utlendinger, og Norge gjør det samme fra mandag.