USA utvider innreiseforbudet for europeere til også å gjelde briter og irer. Etter mye om og men har Donald Trump selv latt seg teste for koronasmitte.

Fredag innførte USA innreiseforbud for alle utenlandske statsborgere som har oppholdt seg i et av de 26 Schengen-landene de siste 14 dagene, blant dem Norge.

Det ble gjort unntak for Storbritannia og Irland, som står utenfor Schengen-samarbeidet, men lørdag kunngjorde visepresident Mike Pence at forbudet fra midnatt natt til tirsdag amerikansk tid også vil gjelde for disse to landene.

Drøyt 1.100 mennesker har hittil fått påvist koronasmitte i Storbritannia, der det var 21 bekreftede dødsfall som følge av viruset lørdag. Det var en dobling fra dagen før.

Irland hadde fredag 90 bekreftede smittetilfeller, men ingen dødsfall. Irske myndigheter oppdaterte ikke tallene lørdag.

Får reise hjem

Amerikanske statsborgere kan fortsatt reise hjem fra Europa, og det samme kan utenlandske statsborgere som har opphold i USA.

Alle må imidlertid reise til 13 utvalgte flyplasser der de vil gjennomgå helsesjekk etter landing.

President Donald Trump varslet lørdag at han også vurderer å innføre restriksjoner på innenlandsreiser til områder i USA som er rammes hardt av koronaviruset.

Viruset er hittil er påvist hos drøyt 2.400 mennesker og har kostet over 50 liv i USA.

– Dersom du ikke må reise, så ville jeg ikke ha gjort det, sa han under en pressekonferanse sammen med Pence.

Krisetilstand

Trump høstet lenge kritikk for ikke å ta inn over seg hvilken trussel koronaviruset utgjør for USAs nærmere 330 millioner innbyggere, men fredag innså han tilsynelatende alvoret og erklærte nasjonal krisetilstand.

Dette er ment å frigjøre 500 milliarder kroner i føderale midler til delstatene, øremerket bekjempelse av epidemien.

Natt til lørdag ga Representantenes hus sin tilslutning til en slik krisepakke, som blant annet skal finansiere gratis virustesting, betalt sykefravær, styrket arbeidsledighetsforsikring og matvarehjelp til vanskeligstilte.

Krisepakken skal i neste uke opp til avstemning i Senatet, der den også ventes å bli vedtatt. I påvente av dette har skoler og bedrifter over hele USA stengt dørene i et forsøk på å hindre ytterligere smittespredning.

Lot seg teste

Kritikken mot Trump har også gått på hans egen motvilje mot å la seg teste for viruset etter at det ble kjent at han forrige helg spiste middag med minst tre personer som senere har fått påvist smitte.

Senest fredag hevdet Trumps lege Sean Conley at det ikke var nødvendig å teste Trump, som gjennom uka hadde tett kontakt med en rekke personer og håndhilste på mange av dem.

Lørdag ble det kjent at Det hvite hus hadde begynt å måle feberen på alle som har kontakt med Trump og Pence. Lørdag erkjente presidenten at han likevel lot seg teste fredag, og at svaret kan ventes innen en dag eller to.

– Jeg tok testen i går kveld, sa Trump, som understreket at han har målt temperaturen og er feberfri.