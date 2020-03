annonse

annonse

Kaveh Rashidi er lege og forfatter, og fast spaltist for A-magasinet.

I et innlegg i VG 14. mars forteller Rashidi om livet under coronaepidemien, som er en stor belastning for alle, men særlig for helsepersonell:

– Personlig er jeg, som mange av mine kolleger i helsevesenet, utmattet. Ekstravakter, nye utfordringer hver dag og en konstant økt risiko for smitte tærer på kropp og psyke. Min største frykt er å smitte min høygravide kjæreste og kanskje gjøre henne alvorlig syk.

annonse

Men helsepersonell går på jobb og gjør så godt de kan, hver dag. Men de kan ikke vinne kampen mot coronaepidemien alene. Sykehusenes kapasitet er sprengt, og et økende antall helsepersonell settes i karantene. En skjødesløs befolkning som ikke følger helsemyndighetenes råd kan resultere i dødsfall, skriver Rashidi.

– Hver gang én av oss tar saken i egne hender og avviker fra de offentlige rådene vil problemene øke. For å komme oss gjennom dette med minimale tap må hver og en av oss finne den gyldne middelveien mellom over- og underdrivelse. Og det handler ikke bare om det du gjør, det handler om stemningen og budskapet du sprer.

Les også: Lege Kaveh Rashidi føler seg norsk. Det skaper reaksjoner

Politisk krangling må vente

annonse

Han advarer mot alternative råd på nettet, fra influensere og kostholdseksperter og anonyme eksperter på Facebook.

Og selv om myndighetene og helsevesenet sikkert fortjener kritikk, så er ikke dette tiden for å evaluere våre ledere. Politisk corona-krangling må vente. I denne krisen er det viktig at vi utviser tillit til alle deler av helsevesenet.

– Til syvende og sist handler dette uansett ikke om hva Erna Solberg, Bent Høie, Bjørn Guldvog eller Camilla Stoltenberg sier. De vil vårt beste og gjør sitt beste, men vil nødvendigvis ha både små og store feilvurderinger underveis. Dette handler først og fremst om hva du og jeg gjør, hver eneste dag.

Helsekrig

Vi er nødt til å stå sammen, alle må bidra og alle må være villig til å ofre noe for fellesskapet, mener Rashidi. Helsepersonellet kan ikke klare dette uten hjelp. De er utslitte, og verre skal de bli:

annonse

– Vær så snill, hjelp oss. Dette er en helsekrig, og vi er soldatene, men det fungerer ikke hvis befolkningen gjør problemet verre. Kall dette en ydmyk bønn eller en lege som trygler, men vær så snill: Alt vi ber om er at dere hører på helsemyndighetene, tar vare på hverandre og sprer varme og kjærlighet i samfunnet. Så skal vi gjøre vårt, vi skal stå med de syke og hjelpe så godt vi klarer.