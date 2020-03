annonse

Presset mot EUs ytre grenser, som også angår Norge som Schengen-land, har ikke avtatt. Illegale migranter bruker vold og våpen mot greske grensevakter.

Mens frykten for koronaviruset er i ferd med å lamme deler av det norske samfunnet, står vi og andre europeiske land overfor en annen, tiltagende utfordring ved EUs ytre grenser. Strømmen av illegale migranter mot den gresk-tyrkiske grensen pågår fremdeles.

Resett har fra før omtalt hvordan tyrkisk politi og militærstyrker assisterer de illegale migrantene i å bryte seg inn i Europa. I et tilfelle er en militæroffiser filmet mens han truet migranter, som i utgangspunktet var skeptiske, til å gå av en buss og sette seg i en båt og bli fraktet av militæret inn i gresk farvann.

Den greske regjeringen har også offentliggjort et videoklipp som viser en tyrkisk stridsvogn som meier ned et grensegjerde mellom Tyrkia og Hellas.

Kaster brannbomber

I et nytt videoklipp som er lagt ut på YouTube, kan man se hvordan illegale migranter kaster mange brannbomber og molotovcocktails på greske grensevakter.

Videoklippet er publisert av den regionale nettavisen E-Evros, og er filmet på landegrensen mellom Tyrkia og prefekturet Evros på en greske siden.

– En invasjon

Flere Twitter-brukere skriver i respons på klippet at grensevaktene bør behandle de illegale migrantene som en invasjon, ettersom de blir angrepet med våpen.

– Grensevaktene bør annonsere at de vil eskalere til ekte patroner. Dette er tåpelig. Dette er en invasjon, skriver en bruker.

– Har ikke politiet skytevåpen? Start å skyte ellers er landet deres tapt, skriver en annen.

– Åh, menneskerettigheter? De er ikke kvinner, barn som fredelig står ved grensen. Det er inntrengere som prøver å sette fyr på vaktene, skriver en tredje Twitter-bruker.

I can´t imagine this happening at russian/usa border, they are going to open fire if someone decides to do it and they will be right.

Oh, human rights? They aren´t women, children peacefully standing near the border, they are invaders trying to set on fire the guards.

— JORGE 🇪🇸 “The Spaniard” 🇪🇸 (@JorgeAsturiano) March 12, 2020