annonse

annonse

Ifølge arbeidsgiverorganisasjonen Virke er unormalt mange ansatte sykmeldt for tiden. Nå vil de at Nav betaler sykepenger de to første ukene den ansatte er syk.

– Vi får nå tilbakemeldinger fra flere av våre medlemmer om at virksomheter nå opplever at unormalt mange ansatte sykmelder seg. Det innebærer at virksomhetene blir sittende med regningen, sier Astrid Bergmål i Virke til NTB.

Fredag la regjeringen fram forslag om at permitteringsreglene endres slik at arbeidsgivere kun har lønnsplikt i to dager etter permittering. Tidligere var det 15 dager. Deretter skal arbeidstakerne få dagpenger av staten.

annonse

Nå ber Virke om at det også gjøres noe med arbeidsgivers utbetalingsperiode for sykepenger. I dag betaler arbeidsgiver sykepenger i opptil 16 arbeidsdager før Nav overtar utbetalingen.

– Vi ber nå Stortinget om å også dekke de første 14 dagene der en arbeidstaker er syk for å sikre at virksomheter ikke går over ende. Dette tiltaket kan ikke vente til neste runde. Dette er et tiltak som må komme nå. Virksomhetene har ikke tid til å vente, sier Bergmål.

Endringene i permitteringsreglene skal gjelde til 31. oktober og er et tiltak for å bøte på de økonomiske virkningene av den pågående virusepidemien.

Mandag skal Stortinget behandle krisepakken regjeringen la fram på fredag. Andregangsbehandling blir torsdag.

annonse