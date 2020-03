annonse

Fox News’ senior politiske analytiker, Brit Hume, mener at tidligere visepresident Joe Biden er uskikket til å bli USAs neste president, grunnet sviktene kognitive evner.

Hume kom med kommentarene under TV-programmet «Tucker Carlson Tonight» tirsdag, hvor han antydet at den 77 år gamle senatoren begynner å miste hukommelsen og bli senil. Hume viser til en rekke klumsete formuleringer som Joe Biden har ytret under sin presidentkandidatvalgkampanje for den demokratiske nominasjonen.

– Jeg tror ikke det er noe tvil om dette. Jeg har spor av dette selv. Jeg vet hvordan det føles. Noen ganger er man forvirret, noen ganger klarer man ikke å huske, som hva man skal gjøre neste morgen. Jeg går ikke til valg for å bli USA president, og det er sannsynligvis en god ting, sier Hume.

Ny oppførsel

Hume mener at Bidens nylige rare opptredener under valgkampanjen er forskjellige fra hans lange historie med klumsete formuleringer og blundere under hans politiske karriere.

– Hvis du har kjent Biden lenge nok, så blir du litt vant til det og du synes det er litt morsomt. At det bare en del av hvem han er, og at det er ufarlig, sier han og fortsetter:

– Men nylig har han imidlertid begynt å glemme ting. Han visste ikke hvilken stat han var i, han kunne ikke huske hvor han var da han møtte Parkland-studentene (i Florida). Han sa at han var i Det hvite hus.

Distraksjon

Hume tror om at demokratiske velgere og politikere distraheres på grunn av deres iherdige innsats for å forhindre at Vermont-senator Bernie Sanders blir nominert som demokratenes presidentkandidat. De kan ha oversett Bidens problemer frem til nå, men vil snart finne dem umulige å ignorere.

– Jeg tror at faren for Biden og for partiet hans over tid, er at han kan si noe som er så bisart at det kan antyde til demokratiske velgere at hans kognitive evner har sviktet ham, sier han og advarer:

– Under en presidentvalgkampanje med mye press, hvem vet hva som kan skje.

