All passasjertrafikk på Bergensbanen er innstilt fram til mandag. Årsaken er at det har gått et ras mellom Myrdal og Hallingskeid.

– Situasjonen er ekstra utfordrende på grunn av værforholdene og korona-situasjonen, sier kommunikasjonssjef Nina Schage i Vy til Bergens Tidende.

Over 400 passasjerer befinner seg søndag ettermiddag på tog mellom Oslo og Bergen. Disse må nå belage seg på store forsinkelser, ifølge Vy.

– Vi setter opp busser for 350 passasjerer som er på tog fra Oslo til Bergen. På grunn av korona-restriksjonene må vi halvere antall passasjerer i hver buss til 25 personer. Det vil derfor ta noe tid før vi får alle av gårde fra Geilo mot Bergen, sier Schage.

Banenor opplyser på sine nettsider at rundt 60 personer befinner seg på Finse og skal reise ned fra fjellet. Disse vil bli hentet og fraktet mot enten Bergen eller Oslo.

Selva raset gikk søndag morgen. Et arbeidstog kjørte inn i raset, men kom seg løs for egen maskin. Ifølge Vy er det uklart når Bergensbanen åpner for normal passasjertrafikk igjen mellom Østlandet og Vestlandet.