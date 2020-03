annonse

Britene vurderer en flokkimmunitetsstrategi for å bekjempe coronavirus-pandemien, men en slik tilnærming bryter med WHOs politikk om å fokusere på å hindre spredning.

Ifølge The Guardian er flokkimmunitet et uttrykk som vanligvis brukes når et stort antall barn har blitt vaksinert mot en sykdom som meslinger, noe som reduserer sjansen for at andre vil få den. Som en taktikk i kampen mot en pandemi som det ikke finnes noen vaksine for, er det en ny og muligens en risikabel metode.

Strategien er avhengig av at flere folk blir smittet av sykdommen – i dette tilfellet Covid-19 – og oppnår immunitet som et resultat. Det antas at de som blir friske fra sykdommen vil være immune og ikke kan bli smittet på nytt, i det minste for en periode.

For å oppnå flokkimmunitet, må rundt 60 prosent av befolkningen bli syke og deretter oppnå immunitet, ifølge Sir Patrick Vallance, den britiske regjeringens viktigste vitenskapelige rådgiver. Tallet kan være så høyt som 70 prosent eller mer.

Å bekjempe sykdommen ved å la befolkningen bygge opp flokkimmunitet – snarere enn å kontrollere spredningen gjennom omfattende tester og oppsporing av folk som har vært i kontakt med den og isolere dem – medfører opplagte problemer. Spesielt økt risiko for de mest utsatte: Eldre individer med underliggende helseproblemer.

Favorisering

Den britiske regjeringens gruppe av spesialrådgivere innen atferdsøkonomi (nudge unit) – som har stor innflytelse i regjeringen – ser ut til å favorisere flokkimmunitetsstrategien, skal man tro Dr. David Halpern, psykolog og leder av gruppen.

– Forutsatt at epidemien sprer seg og vokser, slik vi tror den sannsynligvis vil gjøre, vil man ønske isolere de mest utsatte gruppene, slik at de i utgangspunktet ikke blir smittet av sykdommen. Når flokkimmunitet er oppnådd i resten av befolkningen, kan de komme ut av isolasjonen, sa han på BBC News.

Bekymrede forskere

Selv om logikken bak strategien er klar, er det flere forskere som er engstelige for hva den vil føre til:

– Jeg bekymrer meg. Å lage planer som tar høyde for at en så stor andel av befolkningen vil bli smittet (og forhåpentligvis bli friske og immune), er kanskje ikke det aller beste vi kan gjøre, sa Martin Hibberd, professor i fremvoksende smittsomme sykdommer på London School of Hygiene & Tropical Medicine, og la til:

– En annen strategi kan være å prøve å begrense spredningen i en lengre periode, og kanskje lenge nok til en slags behandling blir tilgjengelig. Dette ser ut til å være strategien til land som Singapore. Selv om denne tilnærmingen er vanskelig, og kan være umulig for mange land, virker den som et verdig mål. De landene som kan, bør ta sikte på å gjøre det.

Mot WHO-politikk

Anthony Costello, barnelege og tidligere direktør for Verdens helseorganisasjon (WHO), er svært kritisk til flokkimmunitet-strategien som svaret på corona-krisen.

– En slik strategi kan være i konflikt med WHOs politikk, som innebærer å begrense spredningen av viruset ved å spore ned alle tilfellene, skrev han på Twitter.

Costello siterte WHOs generaldirektør, dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, som har sagt at: «Ideen om at land skal skifte fra å hindre spredning til mitigering (flokkimmunitetsstrategier) er feil og farlig.»

Usikkerhet

Costello mener også at det er for mye usikkerhet knyttet til en slik strategi.

– Det er ikke engang sikkert at flokkimmunitet vil vare. Forårsaker coronaviruset en sterk flokkimmunitet, eller er det som influensa hvor det dukker opp nye utgaver hvert år, som trenger gjentatte vaksiner? Vi har mye å lære om Covid-19 og immunforsvaret. Vaksiner er en mye tryggere måte å gjør det på, sa han.