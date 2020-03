annonse

Jeg kan ikke dy meg. Spørsmålene mine som ikke er stilt i det offentlige er så mange. Og er de delvis stilt, er de heller ikke satt i perspektiv, hverken samfunnsmessig eller historisk.

Men det forventer jeg heller ikke av dagens journalister og redaksjoner, heller ikke av de mange som sitter i høye lederstillinger, men som allikevel ikke er ledere, kun regeladministratorer , ansatt på bakgrunn av en master- eller bacheloreksamen, ikke på bakgrunn av godt praktisk lederskap og helhetlig samfunnsinnsikt.

Så litt om status. Erna (SM) var for sent på ballen. Hun skjønner, sier i alle fall, at det er ulike faser ved det som nå skjer (sykdom som går over i pandemi), men hun var jo for sent på hver eneste fase! De verste og tydeligste eksemplene på dette var jo et utydelig regelverk som førte til at flylaster med italienske turister fikk lande uten selv en eneste enkel helsesjekk på Gardermoen! Spørsmålet var egentlig – hvorfor ble de ikke snudd 180 grader der og da?

Og dagevis etter kritikken her, greier man det utenkelige, å videresende et thailandsk reiseteam fra Gardermoen til Lofoten, for å så først her å gi de vendereis! Hvorfor ringte ingen fra Gardermoen til Lofoten, eller omvendt og spurte om dette var gjennomtenkt? Igjen intet lederskap, regeladministratorene var handlingslammet fordi regelverket enda ikke var tydelig nok. Må man banke det inn! Tydeligvis! Men vurderingen – den helhetlige – hvor var den?

Erna er i samme kategori. Hun er ingen leder. Men folk snakker. Var oppgitte. På tirsdag i Debatten på NRK viste hun tydelig hvor utafor hun var. Kun i sin egen boble! Da var det ikke måte på hvor oppgitt hun ble på spørsmål om hun ikke kunne si noe om de kommende tiltak på finans-og helsesiden. Alle måtte jo skjønne at hun først kom inn på tiltakene på fredag, det var mange som skulle snakke sammen og planlegge. Godt det ikke er krig, tenkte jeg. Da hadde det vel blitt en gjentakelse av andre verdenskrig -for sen mobilisering!

Så visket vel noen broilerrådgivere (halvparten av de har ikke engang hatt en ordentlig jobb – kun skole) henne noe i øret etter å ha lest folkelige innlegg på Fjaseboka og andre steder. Så torsdag setter hun i gang, hun venter plutselig ikke lenger til fredag! Og så har det gått slag i slag! Fra å ikke være i nærheten av ballen, har hun i løpet av 48 timer nær sagt stengt hele Norge!

Hva pokker!!! Hva skjer? Og vi som skulle ta dette litt etter litt ifølge Erna! Vel, riktignok står det helvetes dårlig til i Norge, smittemessig. Med 5 millioner innbyggere har vi faktisk over 700 smittede, mens USA med sine 350 millioner -med altså 70 ganger flere innbyggere – kun har 1300 ( omgjort skulle USA altså ha 91 000 smittede for å være på norsk nivå)! Vi er nesten værst i verden! Men vi har jo teste så mange, sier våre helsemyndigheter! Har vi? Jeg vet at kravet for å bli testet her i Norge er kjempehøy!!! Pga for lite testutstyr! Så dette siste tror jeg lite på! OK. Nok om det!

Handlekraft ja! For sent! Men er dette handlekraft? Ja, Norge er jo på minste sparebluss nå, sier noen. Og grensene er jo stengt! Ja, endelig! Men still spørsmålet; er dette nødvendig? Går vi litt for langt? Eller var dette nødvendig fordi vi var handlingslammet? For lenge?

Det riktige svaret finnes ikke. Men tenk så: Nå innføres de strengeste lovene etter krigen på dette området. Dette er lockdown. Til og med grensene stenges! Friheten og bevegelse er ekstremt innskrenket! Og de økonomiske konsekvensene er store. Negative konsekvenser vil følge mange livet ut!

Men tenk da – stikkord lederskap! Grensen er nærmest stengt – men vi kan ikke avvise asylsøkere!!! hæ! Ja, det er sant! Mennesker i nød, ja vel, trist som F, men hvilket signal sender vi! Vi sender signalet om at asylsøkere er det unntak for – de kan bare bevege seg nordover! Fortsatt skeptisk til at vi ikke kan avvise asylsøkere?

Vel, Danmark som faktisk har stengt grensene, jo de må og ta i mot asylsøkere – som de ikke har kontroll på – hverken helsemessig eller id-messig (tror du det ikke – les Berlingske Tidende – b.dk- ), men poenget er- hvor er lederskapet? Er ikke dette unntakstilstand da??? I unntakstider gjør man vel unntak?! Unnat fra reglene, ikke sant! Er det ikke slik vi viser handlekraft? Men lederne våre er så regelbundet og blitt så A4 i vurderingene sine – så det er nær sagt ubegripelig for oss vanlige borgere!

Og apropos mangel på handlekraft. Nå er Erna så redd for å få EU på nakken, pga EØAs-regler, at hun er redd for å foreslå økonomiske hjelpepakker for norsk næringsliv! Finansdepartementet er livredde! Og en sylsvak finansminister er så lydhør for embetsverket regeloppramsing at han holder omtrent på å pisse i buksa! EU må for all del ikke bli sinte på oss vedrørende pengebruk og noen overtramp av reglene som er laget for vanlig fredstid! Ikke for unntakstider!. Det kan jo virke konkurransevridende! Har du hørt, er vi i krise og unntakstilstand eller ikke!

Så mer til mikronivået! Hold avstand! Unngå nærkontakt! Så vanlige folk – om de har – reiser på hytta! Men nei da, da er det også galt! Reis hjem! Dette er usolidarisk! Hører vi! Pga små bygder med begrenset helsehjelp! Joda, men tenk en gang til! For spørsmålet er, har vi tenkt feil, litt for kort?

Hva gjør vi neste gang det er en krise. Scenariet kan være at storbyene er truet! Det kan være at drikkevannskilder er ødelagt. Forgiftet. Årsakene kan være mange! Hva gjør vi da? Vi reiser på bygda! Selvfølgelig gjør vi det! Til hyttene våre! For dette planla våre sivile og militære myndigheter for – inntil for 30 år siden! Ved f eks krig i mitt fylke, planla jeg og kolleger med egne evakueringsveier ut fra byene med sivile, på andre veier gikk trafikken motsatt med militære og andre typer transporter. Slik at vi ikke kolliderte! De sivile skulle fort og effektivt ut fra byene. Og de sivile var tiltenkt å evakuere til sine hytter eller slekta på landet!

Og det kan skje igjen! Så her må nok både statsminister og hyttekommuner tenke andre løsninger på scenariet – en gang til! TEEENK! Tenk beredskap! Hyttekommuner er vårt alternative evakueringssted! Men dere som er såkalte ledere i fag – dere er så utrolig historieløse!

Så Erna, gå av! Ikke i morgen, men om noen måneder! Jeg har ikke tillit til deg lenger! Du har fått nok sjanser! Du er ingen leder, kun en administrator! EU er ikke redningen! Det er ikke løsningen! Vi ser det igjen nå i kveld! Alle turister skal tilbake til hjemlandet – til nasjonen sin. Men skulle vi ikke kunne ha minst 2 bopeler i EU da? Et i Norge, ett i Spania f eks? Helsekortet fra NAV skulle jo gjelde på spanske sykehus?! Vel det er en vits det og!

Vi trenger en ny statsminister. En ny regjering! Et nytt Storting! Vi har fått beviset nå!

Det overnasjonale EU duger ikke i krise! For det er nasjonen som teller! Vår nasjon er vårt hjem! Tydeligvis! Så farvel globalister! Jeg vil ut av tvangstrøyen! Ut av EU! Tenk at jeg må si det slik – enda vi ikke er medlem! Dette er galskap! Enda vi stemte nei 2 ganger! Nå er det nok! Jeg vil ha nasjonens frihet tilbake!

Jeg er veteran. Jeg har et helt liv jobbet i begge de operative etatene! Jeg har stått på post i fred og krig! Jeg har tynt meg til det ytterste! Jeg spør meg mer og mer – for hva?!

Jeg er dritt lei! Jeg vi ha friheten til en selvstendig, suveren og en udelelig nasjon tilbake! Jeg vil bestemme i eget hus! Jeg vil ut!