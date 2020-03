annonse

annonse

En bisarr situasjon oppsto i argentinsk toppfotball lørdag da representanter for et lag samt dommeren kom til en folketom og stengt arena.

Bakgrunnen for den spesielle episoden skal ifølge nyhetsbyrået Reuters, gjengitt av danske Ritzau, ha vært at storklubben River Plate allerede fredag varslet at den ikke kom til å spille hjemmekampen mot Atletico Tucuman. Årsaken var at klubbledelsen ikke ønsket å utsette spillertroppen for koronasmitte.

River Plates beslutning var imidlertid ikke forankret og godkjent av ligaledelsen, og dermed møtte både kampens dommer og representanter for motstanderlaget opp til kamp.

annonse

Der ble de møtt av stengte dører.

– Vi møtte opp på det tidspunktet vi normalt kommer til stadion, og vi ble møtt med stengte dører. Vi har ikke fått lov å komme inn, sa dommer German Delfino.

Han var klar på at episoden er den første han opplever i sitt slag.

Spillerne til Atletico Tucuman hadde ikke rukket å ta seg fram til River Plates hjemmebane, men representanter for klubben var på plass.

annonse

Flere kamper i den argentinske ligaen spilles i øyeblikket for tomme tribuner som følge av situasjonen rundt koronaviruset.