Coronavirus-krisen belyser opplagte sårbarheter i det internasjonale systemet som understreker behovet for å revurdere gamle ideologier om globalisering og modernisering.

Andrew A. Michta, dekanus på College of International and Security Studies på George C. Marshall European Center for Security Studies, har skrevet et lengre essay om globalisme og forholdet mellom Kina og USA i lys av coronavirus-utbruddet, i tidsskriftet The American Interest.

Michta mener at amerikanske beslutningstageres blinde tro på at globalisering ville fungere som en sikker vei til modernisering, kanskje har vært det største selvbedraget i internasjonale relasjoner siden oppfatningen om at FN ville eliminere krig. Eksport-orientert modernisering skulle føre til demokratiseringen av Russland og Kina, men i stedet har de to landene blitt henholdsvis revisjonistisk-nasjonalistisk og tekno-nasjonalistisk. USA og Vesten nå leve med konsekvensene av denne politikken.

Den pågående coronavirus-pandemien avdekker nå amerikanske strategiske nøkkelsvakheter knyttet til det internasjonale systemet. Produksjonen av kritiske komponenter i forsyningskjeden til flere amerikanske bedrifter har blitt flagget til Kina. Denne prosessen – som Michta kaller den «radikale sentraliseringen av markedsnettverk» – har blitt ledsaget av overføringen av vestlig teknologi til landet.

Michta mener at den nåværende situasjonen er en trussel for USAs nasjonale sikkerhet. Han mener at diagnosen har vært klar og at kuren vært opplagt i en lang periode: USA trenger å bryte helt med Kina.

Misoppfatninger

Michta mener at problemene som USA nå befinner seg i, er dypt forankret i ideologi. Inntil Trump-administrasjonen begynte å konfrontere Kina, hadde flere amerikanske presidenter fundamentalt feillest den politiske retningen som Kina ville ta, da landet begynte å integrere seg i verdensøkonomien.

Kina har brukt tilgang til vestlige markeder og teknologi til å modernisere sin økonomi, men uten å liberalisere politisk, som mange observatører spådde i forkant. Tre tiår med massiv rikdoms- og kunnskapsoverføring til Kina, uten en påfølgende demokratisering, har fått massive politiske konsekvenser for USA. Amerikanerne står nå foran en rival som har potensialet til å tvinge igjennom et grunnleggende strukturelt skifte i det internasjonale systemet slik det ser ut i dag.

Produksjonssentralisering

Michta forklarer at globalistisk ideologi over de tre siste tiårene har ført til den største sentraliseringen av forsyningskjeder gjennom historien. Et slikt system er sårbart fordi et sammenbrudd i produksjonsledd i Kina, kan føre til at produksjonen av nødvendige varer stopper helt opp i USA.

Åtti prosent av nøkkelingrediensene i forsyningskjeden til den amerikanske legemiddelindustrien kommer for eksempel fra utlandet, mest fra India og Kina. I tilfelle en militær konflikt – enten i Stillehavet eller andre steder – utgjør mangel på alternative leverandører i forsyningskjeden en stor utfordring for både krigsplanleggere og operatører, som igjen gjør USA sårbart.

Ideologi

Michta understreker at Vestens relative makt stadig synker på verdensbasis. Han mener at hovedutfordringen til Kinas raske fremvekst ikke handler om teknologityveri, men heller om en latent svakhet i Vestens egne politiske systemer. Rivaler kan utnytte Vestens egne oppfatninger om troen på universaliseringen av demokratiske styreformer og nasjonalstatens uunngåelige bortfall, knyttet til globalisering og markedsstyrt modernisering.

Selv om bevisene for det motsatte har vært mange i løpet av de siste tretti årene, dominerer fortsatt globaliseringsparadigmet amerikansk politikk, mens andre stemmer fortsatt drukner i debatten. Denne ideologiske dimensjonen er sannsynligvis den største sårbarheten til Vesten i den akselererende stormaktskampen med Kina.

Nytt fokus

Michta mener at under Den kalde krigen handlet den ideologiske konkurransen for amerikanerne om å vinne over sympatien til omverden. Dagens ideologiske kamp har skiftet til hjemmebane, hvor den dominerende idéen om globalisering som en vidundermedisin mot nasjonalstatens angivelige systematiske feil fortsetter å innsnevre det politiske handlingsrommet.

Tre tiår med blind tro, ikke bare i Washington, men også i Berlin og Paris, om at institusjoner trumfer kultur, og at menneskehetens beste vei fremover handler om å opprette et globalt marked styrt av demokratiske prinsipper, har desarmert Vestens kapasitet til å konfrontere realiteten om nye stormaktskonkurranser og predatorisk oppførsel fra rivaler.

Det sårbare åpne samfunn

Michta tror at den største risikoen i den pågående stormaktskampen mellom Kina og USA ikke handler om en akutt risiko for krig, men heller Kinas økende kapasitet til å penetrere amerikansk økonomi, finansielle og digitale plattformer, som igjen gir Beijing makten til å påvirke amerikanske politiske prosesser.

Beijings evne til å konkurrere med Washington er avhengig av å ha tilgang til et åpent amerikansk samfunn, og samtidig å ha full kontroll over sitt eget. Kina utnytter på denne måten tilgang til amerikanske nettverk og samfunn, som USA ikke har mulighet til å gjengjelde. Trusselen som Kina utgjør for USA strekker seg derfor forbi tradisjonelle maktinstrumenter som militærmakt, og inn i den digitale verdenen.

Michta sier at kinesisk tekno-nasjonalisme forblir misforstått i Vesten. Kommunistpartiet fortsetter å bruke den digitale tidsalderen til å styrke sin økonomiske, politiske og militære slagkraft, ved å bruke amerikansk digital infrastruktur, utnytte amerikanske utdannings- og forskningsinstitusjoner og medier, og i økende grad påvirke politiske prosesser.

Konfrontasjon

Michta argumenterer med at det er flere tegn på at Kina forbereder seg på en konfrontasjon med USA, spesielt i det maritime domenet. Selv om USAs marine forblir en dominant sjømakt, fortsetter kinesiske verft å sjøsette nye fartøy i enestående hastighet. Den kinesiske marinens missilarsenal vokser også kraftig, og Beijing utvider raskt sitt utenlandske havnenettverket.

Det samme kan bli sagt om konvensjonelle militære kapasiteter, atommakt og cyberkapasiteter, samt andre områder. Kort sagt, Kina gjør seg klar til å utfordre å USA på flere plan samtidig.

Brudd

Michta konkluderer med at USA ikke har noe annet valg enn å forsøke å kutte kinesiske komponenter fra den amerikanske forsyningskjeden. USA burde utvikle regionale produksjonsnettverk som alternativer til den nåværende sentraliserte forsyningskjede-modellen.

Den dårlige nyheten for USA er at å avkoble den amerikanske økonomien fra den kinesiske kan forårsake smerter på kort sikt. Den gode nyheten er at landet har alternativer når det kommer til arbeidere og naturressurser, både innenlands og over den vestlige halvkule. USA har også en varig struktur av allianser over Atlanterhavet og Stillehavet som vil gi landet en uslåelig fordel i konkurransen med Kina.

Michta understreker at nøkkelen imidlertid er å revurdere de politiske dogmene rundt globalisme som har dominert debatten de siste tre tiårene. Verden er ikke på vei mot en «global utopi», men til en destinasjon hvor suverene stater handler i samsvar med deres nasjonale interesser.