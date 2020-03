annonse

Jeg begynte å tenke på dette etter Resett-overskriften «NRK innrømmer at de ikke er nøytrale – hvorfor skal skattebetalerne finansiere propaganda?»

Min konklusjon er klar, Erna Solberg-regjeringen må ha stått bak dette merkelige, ja helt utrolige anti-borgerlige stuntet. Men hvorfor, er alle blitt sosialister? Det ser sannelig slik ut.

Men mer sannsynlig fordi NRK-sjefen – som årlig tjener statsministerens dobbelte – er globalist og sosialist på en og samme tid, og selvfølgelig anti-Trump. Alle er altså på det samme liberalistiske laget og slik også «på lag» for FNs svulstige Agenda 2030. Sistnevnte agenda representerer etter alle solemerker statsministerens håp og ambisjon om en ny karriere på den internasjonale arenaen. Ryktene sier Erna stiler mot FN generalsekretær-stillingen etter sosialisten Antonio Guterres, som «beleilig» går av i 2022 etter sine fem år. Tiden synes kommet for en kvinnelig kandidat..

Kringkastingssjefen Thor Gjermund Eriksen (tidligere SV) fikk utrolig nok fornyet sin lukrative åremålskontrakt med nye seks år. Som kronikken ovenfor retorisk etterspurte, får vi noensinne i Norge et parti som ønsker å avvikle NRK-monopolets tvangslisens? Men igjen sov den borgerlige regjeringen i timen, akkurat som den tidligere ble lurt av Ap til pressestøtteordningen – angivelig for mer norsk mangfold. Men som reddet Aps regionsaviser og ble det helt motsatte av mangfold og det bare fortsettes. Og på samme måte nå med NRK, en ropert for venstresiden samt for EU og FN. Slik ser vi Ernas unasjonale strategi, heller enn det å rydde opp i en opplagt antiborgerlig propagandakanal med enorm makt. Hun kalkulerer minste motstands vei og tillater indoktrineringen å fortsette, dog til fordel for egne personlig foretrukne overnasjonale konstellasjoner. Til fedrelandets ødeleggelse.

Det blir mye borgerlig kritikk. Men er den ubegrunnet? La oss da først ta en titt på NRK som i fjor måtte refinansieres grunnet en ny og elektronisk verden. Det vil si med lett tilgjengelig og gratis informasjon over nettet. Lisensordningen hadde ikke lenger «strupetaket» på brukerne og det forøvrig udemokratiske betalingssystemet måtte oppgis. Istedenfor å benytte anledningen til nedskalering av et monster av et ensidig mediaforetak (slik den konservative regjeringen i England nå angriper det tilsvarende kostbare, forvokste og liberale BBC) valgte altså vår regjering oss den menneskerettsstridig ordningen, nemlig å belaste oss alle over skatteseddelen – enten vi vil det eller ei, enten vi bruker NRK eller ei. Altså i realiteten en ny generell tvangstrukket statsskatt. Som om vi ikke beskattes nok allerede. Men verst, Norge fortsetter «tvangsfôret» som i det gamle Sovjet. Mangfold? Nei? Ytringsfrihet? Nei. En politisk og demokratisk skandale? Ja.

At riksmediene «bærer over» med Erna har to gode grunner 1) hun representerer deres foretrukne en-verden linje med EU og FN og innvandring og sosialisme og 2) fordi den usjarmerende Jonas Gahr Støre ikke lenger kan støttes annet enn i forstørknede vendinger. Med andre ord, bedre med Erna frem til neste valg heller enn det skarpe lyset på de dårlige, sosialistiske alternativene. Sagt på en annen måte, bedre djevelen kjent enn en ukjent. Derfor var FrPs utbrudd fra regjeringen en stygg strek i regningen. Men for opposisjonen passet FrP på utsiden nå beleilig. Venstre og KrF i regjering har lenge vært godt nytt for venstresiden, fordi disse to strekende naive partiene trekker ned regjeringens handlekraft.

Men i mellomtiden og før neste Stortingsvalg er der tiltakende mørke skyer i horisonten både for globalistene og sosialistene. Vår nære nabo er i ferd med å knekke helt sammen grunnet de sosiale flerkulturelle samfunnsrealitetene. Sistnevnte blir selvsagt til stor belastning for norske medier og liberalister. Når de ikke greier å skjule, som før, de svenske realitetene på bakken. Dertil har avisene tapt tiltro. Og med England ute av EU og sistnevnte under press nå på alle fronter, spår jeg ytterligere dårlige EU-nyheter. Noe som igjen er dårlige nyheter for den håpløse norske politikerklassen. For tiden er verden polarisert og meget nervøs. Børsene faller og ikke bare på grunn av cononaviruset. Det er dårlige økonomiske utsikter nær overalt, bortsett fra i Trumps USA. Å spå politikk under slike omstendigheter, er risikosport. Men for Europa å ta avstand til Amerika og, som Angela Merkel, heller å orientere oss østover mot totalitære Russland og Kina, det er risikosport det. Med den sta Erna er tydelig farlig på Angela-slep. Men Erna har lenge gitt seg ut for å være noe hun aldeles ikke er. Utilgivelig i min bok.

Noen vil kanskje kritisere meg for min avslutning i dag, nemlig at Trump viser vei, et alternativ til det liberalistiske demokratiet som nå ødelegger seg selv innenfra. Lov og streng orden må gjelde, og nasjoner må hegne om seg selv. Ingen andre gjør det for oss, aldeles ikke EU eller svulstige politikere opptatt av gjenvalg og karriere. Jeg er enig i at denne twitringen til Trump kan diskuteres. Men de snobbete intellektuelle glemmer lett at han snakker da ikke til oss, han snakker til sine nødvendige velgere for å få et mandat til nødvendig forandring. Men støttes økende også av mange intellektuelle, de som forstår alternativet. Men de fleste av velgerne er enkle og naturlig opptatt av jobb og brød på bordet. Men husk, utover twitringen har han en prisverdig konservativ agenda i bunn. Den implementerer han. Hans realisme med her tenkes den menneskelige natur og vårt behov for samhørighet, patriotisme og tro på fremtiden gir ham plattformen han trenger. Hadde han ikke uavlatelig og kampglad twitret direkte til velgerne (over hodet på fake news-media) hadde hans motstandere spist ham til frokost for lengst.

Heia Trump.

