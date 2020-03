annonse

Så lenge det ikke finnes noe alternativ.

For Iran er Israel en dødsfiende. Det sjiamuslimske mullah-regimet ser på den jødiske staten som «Den store satan» og en trussel mot deres eksistens. Derfor er det heller ingen handel eller diplomatiske relasjoner mellom de to landene. Det skal sies at heller ikke israelske statsledere har noe hjertelig forhold til Teheran og det har mange ganger blitt spekulert i om hvorvidt Israel har planer om å bombe Iran for å slå ut deres evne til å kunne utnytte kjernekraft til utviklingen av atomvåpen.

Men nå sitter kanskje Israel med nøkkelen til en vaksine mot Corona-epidemien, som har rammet Iran særlig hardt. Ifølge den velrennomerte israelske avisen Ha’aretz har isrealske forskere gjort et gjennombrudd i utviklingen av en vaksine mot Corona-virsuet.

Jerusalem Post meldte tidligere denne uken at det vil ta 90 dager fra en vaksine er klar, til den kan slippes ut på markedet.

Det har fått en islamsk lærd i Iran til å rykke ut med en fatwa, en islamsk domsavsigelse. Der slår Storayatollah Naser Makarem Shirazi fast at det er lov å bruke vaksiner fra Israel, så lenge det ikke finnes noe alternativ.

Shirazi er regnet som en av de største sjiamuslimske autoritetene i Iran, ifølge Times of Israel.

