Bilprodusenter oppfordres til å lage respiratorer til helsevesenet i Storbritannia.

– Bilprodusenter og andre produksjonsnæringer vil bli bedt om å endre sin virksomhet for å starte produksjon av ventilatorer for Storbritannias helsesektor, sier landets helseminister Matt Hancock, ifølge The Times.

Ifølge avisen vil statsminister Boris Johnson gjøre et utspill mandag på tiltak for å løse coronautbruddet, og bilindustrien vil da bli invitert til å delta i en nasjonalt samarbeide for å hjelpe helsetjenesten.

Forbereder seg på en eskalere kampen

Storbritannia forbereder seg på å dramatisk eskalere sin kamp mot coronavirus, der dødstallet i landet i dag steg fra 21 til 35.

Alle dødsfallene har vært i England, bortsett fra en som ble registrert i Skottland.

Det har vært totalt 1372 positive tester for coronavirus i Storbritannia per klokka 09:00 i morges søndag 15. mars, opp fra 1140 på samme tid i går, skriver The Times.

Public Health Wales bekreftet 34 nye tilfeller av Covid-19 i Wales på søndag, og bringer det totale antallet bekreftet i landet til 94.

11 nye tilfeller er bekreftet i Nord-Irland, noe som bringer det totale antallkjente tilfellene der til 45.