Valglokalene åpnet søndag morgen for et lokalvalg i Frankrike som blir en viktig temperaturmåler for tilliten til president Emmanuel Macron.

Selv om skoler, butikker og kafeer stenges på grunn av koronakrisen, har myndighetene bestemt at valget likevel skal gå sin gang som normalt, og statsminister Edouard Philippe forsikrer velgerne om at det blir strenge hygieniske tiltak i valglokalene.

Velgerne er bedt om å ta med sine egne penner, og det blir tillatt å ha på ansiktsmasker så lenge personen kan identifiseres. Hindrer masken identifisering, kan de bli bedt om å ta den av.

Macrons parti LREM håper at valget skal føre til at partiet slår rot i lokalsamfunnene i Frankrike, fire år etter at det ble stiftet.

Men ambisjonene er ikke høye. Partileder Stanislas Guerini håper partiet kan få rundt 10.000 medlemmer av kommunestyrer rundt om i landet, men sikter ikke mot å vinne mange store byer.

I Paris står kampen mellom den sittende sosialistiske ordføreren Anne Hidalgo og den konservative tidligere justisministeren Rachida Dati. LREMs kandidat Agnes Buzyn ligger et stykke bak.