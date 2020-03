annonse

I dag har regjeringen vedtatt en forskrift som forbyr folk å oppholde seg på hytta. Folk som har søkt tilflukt i grisgrendte strøk skal altså tvinges hjem – med makt om nødvendig.

Regjeringens krisehåndtering har med dette tatt en ekstrem og totalitær vending. Det iverksettes tvangsflytting og tiltak som fungerer som interneringslover. Hvor langt skal myndighetene gå for å tvinge folk inn i «Camp Corona»?

Myndighetene utviser en holdning overfor egne borgere som minner mest om kommunist-Kina. De siste ukene har det florert av videoer fra Kina hvor man kan se mennesker som blir båret ut av sine hjem som følge av styresmaktenes Corona-tiltak. Erna synes å være innstilt på å bruke de samme tiltakene. Folk sitter nå på hytta med frykt for å bli hentet av politiet og sendt inn i smitteområder.

Det iverksettes tiltak som ikke er egnet til å skape annet frykt og splid i befolkningen. Statsministeren setter grupper i samfunnet opp mot hverandre, og øker konfliktnivået i en krisesituasjon. Istedenfor å samle nasjonen om den «felles dugnad», nører Erna opp under konfliktene.

Det finnes ikke noe lokalt helsevesen å overbelaste

Begrunnelsen for disse drastiske tiltakene er belastningen på det lokale helsevesen. Dette er fake news. Det finnes ikke noe lokalt helsevesen å overbelaste. De fleste bygder har ikke et sykehus, de har i høyden et legesenter eller en «sjukestugu». Det er vel heller slik at folk på bygda må på sykehus i sentrale strøk, dersom de blir syke. Corona er heller ingen akutt sykdom og helsemyndighetene har selv sagt at de aller færreste får farlige symptomer. Alle har tid til å oppsøke kompetent helsehjelp i sentrale strøk, dersom de blir syke.

Vi skal «flate ut kurven»

I henhold til planen om å «flate ut kurven» er hensikten at ikke alle skal bli syke samtidig. Stikk i strid med denne planen og alle smittevernsråd, går Erna i bresjen for at vi samler så mange som mulig på samme sted. Friske mennesker tvinges til smittebefengte områder hvor legevakta er sprengt, og hvor smittespredningen er høyest. Skal man virkelig sende friske mennesker, kanskje også «sårbare grupper», tilbake til episenter for smitte? Det som faktisk vil være i tråd med denne planen er å søke dekning på hytta. De som har isolert seg på hytta har tatt samfunnsansvar for å dempe belastningen på sentrale strøk.

Det synes nå å være innført rangering av landets borgere. Noen få har lov til å oppholde seg i trygge soner, resten skal sendes til Camp Corona.