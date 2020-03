annonse

Land verden over iverksetter drakoniske tiltak for å sinke spredningen av coronaviruset. I praksis stenger samfunnene ned økonomien. Konkurser, nedsatt inntekt og arbeidsløshet vil bli konsekvensene.

Mange av oss klarer ikke å henge med analytisk på de raske endringene som nå skjer. Dette er et krisescenario som hørte hjemme i katastrofefilmene og som bare de sære «preppers» har prøvd å forberede seg på. Folk tror ikke det de opplever. De fleste innser fortsatt ikke hvor lenge vi må være i lockdown og dermed også hvor omfattende de økonomiske konsekvensene kommer til å bli.

Det ropes på krisepakker fra næringslivet. Staten må inn å redde bedrifter, støtte opp om banker, hjelpe individer. Nær sagt alle bransjer varsler permitteringer.

Men hvem er staten? Mener man at vi skal selge av Oljefondet og bruke pengene til redningstiltak? Eller mener man at Norges Bank skal trykke penger og dele ut disse elektroniske symbolene for å fylle tomrommet? Eller er det andre som skal skattlegges mer for å hjelpe de som nå mister inntektene?

Saken er vel den at de som krever at staten tar regningen ikke har tenkt så mye på hvor pengene skal hentes fra. Det eneste vi kan si uten å måtte lage en avhandling er at ingen metoder er kostnadsfrie. Det blir smertefullt, uansett. Vår kollektive levestandard, og vår opplevelse av rikdom, kommer til å gå ned. Spørsmålet rent politisk, og praktisk. blir hvordan byrdene skal fordeles.

Det er ikke til å unngå at personlige valg og situasjoner må spille inn på utfallet. Hvis man har spekulert i å kjøpe opp utleieboliger, kan man ikke skjermes fullt ut for verditapet som følger av synkende boligpriser og leiepriser. Folk med bedrifter kan heller ikke forvente at alle skal gis penger for å unngå konkurs.

Dessverre er det mange som har tatt opp så mye i lån at de bare akkurat klarte å betale renter og avdrag med full lønn. De vil ha store problemer nå som de i permittert tilstand bare får 62,5 prosent eller enda mindre per måned. Og denne lockdown-tilstanden kommer til å vare i minst seks måneder og trolig enda mer. Med mindre vi endrer tilnærming og lar viruset gå sin gang litt raskere for å prøve å oppnå flokkimmunitet (herd immunity).

De helsemessige og økonomiske konsekvensene har ennå ikke gått fullt ut opp for oss som samfunn. Det preger også de som roper på at staten må «trykke på den røde knappen». Som om den knappen egentlig har nok futt til å klare denne krisen uten enorm skade.

Det er slik nå at de som er offentlig lønnet eller er trygdet eller på pensjon er de som vil bli minst økonomisk rammet. Det er lite sannsynlig at folk i det offentlige blir permittert selv om arbeidsoppgavene også der blir mindre i noen deler av forvaltningen.

Det er private aktører som er mest utsatt, og det å hjelpe dem vil koste mye og må tas fra et sted/noen andre. Gitt den ekstraordinære situasjonen vi er inne i synes jeg alle ledere i offentlige byråkratier og virksomheter samt politikere som tjener over 800.000 kr bør frasi seg seg minst 50 prosent av det de tjener mer enn 800.000 så lenge denne coronaviruskrisen består.

En slik grense på 800.000 vil fortsatt være mer enn dobbelt så mye som den maksimale dagpengesatsen for en som er permittert (7190 kr per uke – ca 29000 per mnd).

At vi i denne situasjonen har offentlig betalte personer som for eksempel kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen som tjener mer enn 3,14 millioner kroner er uhørt.

Jeg venter i spenning på å se hvilken offentlig ansatt/lønnet som er først ute og frasier seg deler av sin gasje i solidaritet. Hvis noen først starter, vil det legge press på andre og snøballen vil begynne å rulle.

Vi skattebetalere skal vite at det trengs.