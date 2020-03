annonse

annonse

Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes er norske medaljehåp i triathlon i Tokyo-OL, men koronaviruset rammer deres forberedelser hardt.

Alle tre er i øyeblikket uten muligheter til å svømme etter at alle svømmehaller i Norge ble stengt. Fredag sa Helsedirektoratet nei til åpen svømmehall for OL-aktuelle utøvere, melder Norges triathlonforbund i en pressemelding.

Utøverne på landslaget i triathlon svømmer normalt om lag 30.000 meter i uka for å holde farten de trenger for å konkurrere i verdenstoppen.

annonse

– Situasjonen er rimelig lik for de fleste utøvere over hele verden, men vår fordel har alltid vært det å trene mer og bedre enn de andre. Når en tredel av treningsarenaen forsvinner er det ikke like lett, sier Iden.

Høydeleir avlyst

Etter helgen skulle Stornes og Iden reise til høydeopphold i Sierra Nevada, men det blir ikke noe av. Spania innfører strenge tiltak mot virusspredning, og treningssenteret stenger. Blummenfeldt er allerede på plass i Spania, men han reiser hjem søndag og setter seg i karantene i to uker.

Sesongen skulle egentlig begynt med verdensseriestevne i Abu Dhabi forrige helg, men det stevnet ble tidlig avlyst. Nå har det internasjonale forbundet utsatt alle internasjonale stevner ut april, deriblant det neste verdensseriestevnet på Bermuda.

– Vi trenere er tilgjengelige og vil gjøre alt vi kan for å lage fullverdige og gode individuelt tilpassede treningsopplegg, men organisert trening vil opphøre fordi det ikke er lov å gjennomføre dette, sier sportssjef Arild Tveiten i Norges triathlonforbund.

annonse

Desperat situasjon

– Vi støtter selvfølgelig opp om dugnaden som nå gjøres i norge og sympatiserer med alle som jobber i helsevesenet og på andre måter sikrer helsen til andre. Sammenlignet med situasjonen mange befinner seg i, er vårt problem lite. Samtidig blir denne sesongen veldig annerledes enn planlagt for oss som jobber med idrett i det daglige. Det er faktisk ikke sikkert at det blir noen triathlonsesong i det hele att, og for utøverne som i mange år har trent mot OL 2020 er dette en desperat situasjon.

Sportssjefen jobber med å minimere tapene og kostnadene som fører med de endrede planene for et lag som er vant til å reise rundt i verden 10 måneder i året. Rådet til utøverne er dette:

– Nullstill dere, tenk løsninger og gjør det beste ut av situasjonen.