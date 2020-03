annonse

Politidirektoratet (POD) har planene klare dersom mange politiansatte blir slått ut av coronaviruset.

– Vi har ikke fått rapportert at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom nå, men vi planlegger for at det kan skje, sier politidirektør Benedicte Bjørnland til Politiforum.no og hun tillegger:

– Landet opplever en kritisk situasjon og dette er en ekstraordinær situasjon også for politietaten. Politiet som beredskapsaktør har en viktig rolle i å ivareta lov og orden også i nåværende unntakstilstand, herunder å bistå helsemyndighetene ved behov. Vi har ikke fått rapporter at det er en vesentlig del av våre ansatte som er hjemme på grunn av sykdom.

Midlertidige tilsettinger

Bjørnland sier til Politiforum.no at det ikke er aktuelt å sette inn politistudenter som ikke er ferdig med utdannelsen sin, men hun ser for seg midlertidig tilsettinger av utdannet politipersonell som per nå ikke har jobb kan være aktuelt.

Bjørnland presiserer at det er litt tidlig å si hva som kommer til å bli effektuert, siden coronaviruset ikke har truffet politietaten i særlig grad ennå.

Så langt har tre personer som er ansatt i politiet har fått påvist coronaviruset, og 150 ansatte sitter i karantene.