annonse

annonse

I et ekstraordinært statsråd vedtok regjeringen søndag å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen.

Det opplyser regjeringen i en kort pressemelding søndag formiddag.

Den andre forskriften som ble vedtatt, var forbud mot opphold på fritidseiendommer i anledning koronautbruddet.

annonse

Hytteforbudet betyr at regjeringen dermed kan tvinge folk hjem fra hytta med loven i hånd om nødvendig.

Statsminister Erna Solberg (H) oppfordret allerede lørdag folk til å reise hjem fra hyttene sine. Hun advarte samtidig om at Sivilforsvaret kunne bli kalt inn for å oppsøke folk og be dem om å reise hjem.

Fakta om nye koronatiltak i helgen

Dette er regjeringens tiltak mot koronasmitte som statsminister Erna Solberg (H) la fram lørdag 14. mars, i tillegg til to nye tiltak søndag 15. mars.

annonse

1. Alle flyplasser og havner i Norge stenges fra og med mandag klokka 8. Det blir utstrakt kontroll langs grensene. Dette blir vedtatt i ekstraordinært statsråd søndag. Alle nordmenn som er ute, skal få komme hjem.

Justisdepartementet presiserte sent lørdag kveld at flyplassene ikke blir helt stengt. Det vil fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som bor i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

Avinor presiserer dessuten at innenrikstrafikken skal gå som normalt.

2. Det blir utløst beredskapsressurser, herunder personell både fra Heimevernet og Sivilforsvaret, for å bistå med å gjennomføre tiltakene, blant annet grensekontrollene, ivareta samfunnskritiske funksjoner, blant annet på flyplassene.

3. Regjeringen er i dialog med Norwegian og SAS for å diskutere om de kan hjelpe til å frakte smittevernsutstyr fra Kina.

annonse

4. Utenriksdepartementet (UD) fraråder reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige. Dette gjelder i første omgang fra 14. mars til 14 april.

5. Regjeringen oppfordrer alle til å dra hjem fra hyttene sine fordi det kan bidra til å overbelaste kommunene og beredskapen der. Om nødvendig vil Sivilforsvaret bli brukt til å oppsøke folk på hyttene og minne dem om at de må reise hjem.

* Søndag vil regjeringen vedta en forskrift som gjør det mulig å tvinge folk hjem fra hytter som er i andre kommuner enn hjemkommunen.

* Regjeringen vedtok også søndag å bortvise utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge av hensyn til folkehelsen.