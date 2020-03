annonse

annonse

Rettssaken mot Israels statsminister Benjamin Netanyahu blir utsatt i to måneder på grunn av koronaviruset.

Netanyahu skulle ha møtt i retten tirsdag kommende uke, tiltalt for svindel og for å ha tatt imot bestikkelser i forbindelse med en rekke skandaler.

Restriksjonene som er innført i forbindelse med virusepidemien, førte imidlertid til at retten søndag utsatte rettssaken til 24. mai.

annonse

Netanyahu anklages for å ha mottatt dyre gaver fra rike venner og for å ha lovet tjenester til mektige medieeiere. Selv benekter han anklagene og hevder han er et offer for en heksejakt fra medienes side.

Hans advokater har tidligere bedt om utsettelse, men det ble avvist av retten.

Men etter at Netanyahu selv kunngjorde nye strenge restriksjoner for å hindre spredning av viruset, inkludert et forbud mot at mer enn ti personer samles, erklærte justisminister Amir Ohana at restriksjonene også gjelder i rettssalene.

Korrupsjonssaken mot Netanyahu var også et poeng ved Israels tredje valg på ett år i begynnelsen av mars. Netanyahu håper å kunne fortsette som statsminister og dermed få flertall for immunitet.

annonse