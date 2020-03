annonse

Av og til får sammensetningen av regjeringen et merkelig utslag. Da tenker jeg på ministere for ditt og datt. Tenk på et område – lag en ministerpost.

Det vi virkelig har bruk for er en ryddeminister med mandat til å få bort en masse vi ikke har bruk for eller har vist seg å være totalt sløseri med penger og ressurser.

Makuleringsmaskin er en genial oppfinnelse. Med en bærbar utgave er det bare å starte i toppetasjen på regjeringskvartalet. Her flyter det av meningsløse forslag som enten ikke lar seg gjennomføre, koster altfor mye eller kun er ment å fremheve forslagsstilleren.

Prøver noen å unndra seg makulering, er straffen å måtte ta seg jobb i det private næringsliv hvor det er krav til resultater og bunnlinje.

Protester er til for å overhøres. Her skal Ryddeministeren praktisere det samme som gjelder for folk flest i møte med byråkratiet. Vær firkantet, henvis til mandatet, en forskrift eller paragraf. Skal det ryddes, kan en ikke ta smålige hensyn som at ting skal være rettferdige eller at noen føler seg tråkket på.

Neste skritt er å rydde i stortingsrepresentantenes mange og lukrative goder. Over tid har det vokst frem en rekke særordninger. Her må det trås litt mer varsomt. Dette er mennesker som er hårsåre og godt vant med sorte biler, gratis bolig, fri reise, høye smørbrød og lang sommerferie. Dessuten vet de alt så mye bedre enn deg og meg.

Rekken av områder hvor det kan ryddes er uendelig. Men noen områder bør få særskilt oppmerksomhet som f.eks. U-hjelp. Med ca. 35 milliarder i avlat fordi vi er rikere enn mottakerlandene, er mengden grums formidabel. Noen har foreslått at vi isteden åpner vinduet i 5. etasje hos utenriksdepartementet og kaster pengene ut derfra. Det vil i så fall spare oss for en rekke stillinger, konsulentjobber og sannsynligvis gjøre at en diktator må bruke uniformen et par måneder lengre enn ventet. En viktig del av denne ryddejobben er å makulere en rekke avtaler vi har med FN og EU som er inngått av politikere sannsynligvis på tampen av et fuktig julebord.

Kunst og kultur er også et område hvor omfattende rydding er påkrevd. Tilskudd til folk som sprøyter maling ut av rumpa, bør begrenses til innkjøp av maling og dopapir, fortrinnsvis produkter på tilbud. En grundig rens i arkivskuffene vil nok føre til at en del mennesker må finne seg en jobb hvor de må opp om morgenen, produsere noe som folk vil ha, f.eks. vask og stell av gamle og syke, gjerne med innlagt klyster. Det er dette vi kaller en vinn-vinn situasjon.

Møter er forresten ikke gratis. Her bør det tildeles kvoter hvor overskridelser straffes med tap av pensjonspoeng. Det vil gjøre at møteglade stortingsfolk og byråkrater tenker seg om minst to ganger før et møte på 3,5 timer som ender med 25 siders referat ingen er interessert i å lese.



Som et overadministrert land og i tillegg bøttevis med forordninger fra fra EU og FN er det særdeles viktig å prioritere. Ryddejobben er formidabel og krever spesialkompetanse på flere områder. Vedkommende må ha en grunnfestet tro på at mer papir, møter, komiteer, høringer, utredninger og store arkivskap ikke skaper flere lykkelige skattebetalere. En Ryddeminister bør ha minst en dårlig erfaring med skattevesenet, NAV eller kommunale myndigheter. Har han flere, kan lønnen settes til to ganger hva ledere i statlige helseforetak bevilger seg.

Når det gjelder prioritering er det selvsagt vanskelig. Ukritisk bruk av makuleringsmaskin kan fort føre til at Hansens klage til departementet blir borte. Med en behandlingstid på alt fra 6 mnd til flere år hoper det seg fort opp i arkivskuffene, så vær obs – saker fra oktober 2017 kan være feil å makulere. Ikke sikkert at Hansens sak er ferdigbehandlet. Dato er et uegnet kriterium. Derfor kan det være fornuftig å sortere ut fra hvem som har hatt saken. Her som ellers er det stort sprik mellom de som er løsningsorientert og de som synes Hansen er en masekopp som sikkert gir seg bare saken blir gammel nok.

På kommunalt nivå er tingenes tilstand ikke et hår bedre. Sakspapirer bør angis i kilo – ikke i antall ark. Nå er sakspapirer bare en del av hva rydding bør dreie seg om. Langt viktigere er det å rydde i rådende oppfatninger om at ingenting er lov før du har bevist at det er lov, eller at du beviser krav på en kommunal ytelse. I skjæringspunktet mellom stat og kommune finner vi et besynderlig opplegg. Staten vedtar at kommunen skal innføre en ordning hvor folk har krav på en ytelse. Gjerne ved å bevilge såkalte øremerkede midler. Men hokus pokus – på veien frem til bruker blir pengene borte. Har du sett på makan. Noen må ha makulert spor etter pengene. Kan det være kommuneansatte som heller vil bruke midlene til nye gardiner på kontoret?

Nå hadde jeg egentlig tenkt å fortsette å beskrive områder hvor Ryddeministeren har en formidabel oppgave å gjøre, men i lys av Erna Solbergs uttalelse om skepsis til klimahysteri, innvandringsmotstandere, EU/EØS motstandere og alle som ikke gjør knefall for de riktige meninger, har jeg kommet til at Ryddeministeren egentlig bør starte med å rydde unna politikere med utpreget velgerforakt. Vår nyslåtte finansminister med kvalmetokter er en god kandidat og er på sikker plass hos Ryddeministeren. Jan Tore Sanner utgjør en statsrisiko når han i budsjetteringen ikke tar med en vesentlig post som innvandringskostnader. Det blir som du glemmer å ta høyde for renter og avdrag på huslånet.

Ingen tvil om at den som tar jobben må være en tøffing. Erfaring fra jobb med å renske opp i mafia miljøer kan være en god bakgrunn. I likhet med våre toppolitikere bør vedkommende ha livvakter.



Alle dere som jobber i administrasjonen kan fritt bli fornærmet over det jeg har skrevet. Det er faktisk et valg. Politikere er som regel for tykkhudet i den grad de gidder å engasjere seg. Og skulle du bare se overdrivelser og ironi når du leser, er det likevel alvor mellom linjene.