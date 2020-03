annonse

Ketil Solvik-Olsen har i en periode oppholdt seg i USA, for å ledsage sin kone på et arbeidsopphold i USA. I en fast spalte i Stavanger Aftenblad formidler han inntrykk fra oppholdet.

I innlegget 13. mars var coronaviruset naturlig nok i sentrum. Allerede i ingressen erklærer Solvik-Olsen:

– Donald Trump er blitt president Anti-Virus. Han skal redde USA.

Solvik-Olsen beskriver hvordan coronaviruset også i USA får massiv oppmerksomhet, og preger hverdagen i det inntil nylig svært så åpne landet:

– Men nå er det plutselig nye tider. Nå er USA stengt. Lukket og låst. I alle fall for folk som føler behov for å fly inn til USA fra europeiske land. Europeere ingen adgang. Vel, bortsett fra folk fra det eneste landet som har klart å brenne USAs kongressbygning – engelskmennene. De er fortsatt velkomne. Men for alle andre europeere er beskjeden nå tydelig – bli hjemme!

Som Resett ved flere anledninger har vært inne på, fremhever Solvik-Olsen at coronaepidemien også har en politisk slagside. Det er grunn til å tro at denne epidemien vil prege høstens presidentvalg, og valgkampen er allerede i gang:

– I en live tv-sending fikk president Trump fremstå handlekraftig. Demokratene skal sannelig ikke få noe å ta han på. Nå er han president Anti-Virus! Kina og EU har gjort alt feil. Han skal redde USA fra både viruset og demokratenes forsøk på å misbruke situasjonen politisk, mener han.

Solvik-Olsen oppholder seg for tiden i Las Vegas, han forteller om halvfulle restauranter og mindre folk enn vanlig. Det er åpenbart at økonomien rammes hardt også i USA. Særlig flyselskapene og oljeindustrien står i en krisesituasjon. Nå skimter vi konsekvensene av det de klimabevisste har jobbet for i mange år: Redusert flytrafikk og utfasing av oljenæringen. Mange møter seg selv i døren, mener Solvik-Olsen:

– Mange av de stemmene som i lang tid har ropt på utfasing av oljeindustrien, roper nå på tiltakspakker for å motvirke en reduksjon i aktivitetsnivået til petroleumsindustrien. Man kan mistenke at ikke alle hadde tenkt helt gjennom effektene av å gjøre det politisk korrekte.

Trump har levd godt på god økonomi og lav ledighet, men sprekker dette kan det avgjøre høstens presidentvalg:

– Etter lange runder med bekymring over russisk påvirkning av valgresultatet i USA, er det nå et kinesisk virus som mest trolig vil avgjøre USAs presidentvalg.

