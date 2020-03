annonse

Vinnerne av inneværende sesongs mesterliga og europaliga i fotball kan bli kåret med en avgjørende helg etter modell fra håndballen.

Det er den spanske avisen AS som søndag skriver at Det europeiske fotballforbundet (Uefa) jobber hardt med å se på muligheter for å få fullført de to turneringene.

En mulighet skal angivelig være å arrangere et finalearrangement der både semifinaler og finaler spilles i løpet av få dager. I så fall avgjøres semifinalene over én kamp, ikke med dobbeltoppgjør slik normalen er.

For øyeblikket er alle kamper i europeisk fotball utsatt som følge av kampen mot spredningen av koronaviruset. Det legger et voldsomt press på fotballkalenderen.

I både de nasjonale ligaene og europacupene blir det framover et spørsmål om man kan finne nye datoer til de utsatte oppgjørene.

Mesterligaen og europaligaen var i ferd med å gjennomføre åttedelsfinalene før situasjonen rundt koronaviruset satte en stopper for kampene.

Mesterligafinalen skal etter planen spilles i Istanbul 30. mai. Tre dager tidligere skulle det holdes finale i europaligaen i polske Gdansk.

Tirsdag møtes representanter for medlemslandene i Uefa for å diskutere situasjonen.