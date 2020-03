annonse

Norske bedrifter krever at staten hjelper til i krisen.

Først burde man ha klart for seg at staten er skattebetalerne. Millioner av dem som selv sliter med utgifter og skattebetalingen daglig. Av en eller annen årsak mener NHO og Virke at disse personene skal betale for noen utvalgte bedrifter. Sistnevnte har eiere, långivere og ansatte. Hvorfor skal ikke disse trå til først?

Det er alltid staten det ropes på, sannsynligvis for det å rope på andre skattebetalere avslører spillet, nemlig at man krever at et stort flertall av skattebetalere skal stille opp for feks 10 000 Norwegian ansatte. Hvorfor akkurat disse og ikke alle hotell ansatte? De mange skal betale for de få.

Det andre spørsmålet er hvorledes skal Norwegian og andre betjene ny gjeld når de ikke klarer å betjene eksisterende gjeld? Mao hva er exit planene?

Vi vet at disse planene ikke eksisterer og at dette er et forsøk på å «kick the can down the road».

Vi burde ta en voksen samtale med oss selv og først og fremst benytte begrepet skattebetalerne og ikke staten. Skattebetalere har sine egne utgifter og lån og problem. Før bedriftene får hjelp må kreditorene ta en smell.

President Hollande sa for noen år siden at « dette koster ingenting fordi staten betaler». Altfor mange tror på dette.

PS! Det er interessant å observere det faktum at det er kun ansatte i privat sektor som bærer byrden. I offentlig sektor eksisterer ikke begrepet permisjon uten lønn.

Privat sektor skal betjene egne utgifter + betjene egne lån + betale skatt som betaler for offentlig sektor. Når ser vi solidaritet fra offentlig sektor ved at overbetalte byråkrater tar et lønnskutt?