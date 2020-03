annonse

Dersom du har en bil som har frist for EU-kontroll i tidsrommet 13. mars til 30. april, får du utsatt fristen med to måneder, opplyser Statens vegvesen.

Dette gjelder rundt 187.000 kjøretøy.

– Vi er klar over at flere er i karantene og bør holde seg hjemme. For å gjøre dette så enkelt som mulig for bileiere der ute, har vi valgt å gi alle som har frist fra nå og ut april, to måneders utsettelse, sier direktør Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Dersom alle venter, risikerer man at det blir en opphopning og et press på dem som skal godkjenne bilene.

– Så om du har mulighet til å få bilen din godkjent i ukene framover med de forholdsreglene helsemyndighetene har gitt, er oppfordringen at du gjør det, sier Dreyer

Fredag stengte alle trafikkstasjoner i landet dørene. I første omgang til og med 26. mars. Det betyr at alle førerprøver og teoriprøver i dette tidsrommet er avlyst.