Helsestudenter oppfordres til å melde seg til tjeneste i helsevesenet. Nå endres stipendreglene for å oppnå målet.

Det bekrefter forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) overfor VG.

– Vi har bestemt oss for å endre stipendreglene for helsestudenter som bidrar i helsevesenet for å avhjelpe under koronakrisen. Omleggingen gjør at studentene får beholde stipendet selv om de tjener for mye, sier Asheim.

Studenter som får stipend hele året, kan tjene inntil 188.509 kroner uten å få redusert støtten. Siden helsestudenter kan bli bedt om å bidra i kampen mot koronaviruset, fjernes inntektsgrensen for disse studentene.

– I en sånn situasjon ønsker vi ikke at de studentene det gjelder, skal tape økonomisk på det. Vi jobber derfor med et opplegg der støtte fra Lånekassen ikke blir avkortet med arbeidsinntekten som studenter får fra innsats i forbindelse med virusutbruddet, opplyser statsråden.