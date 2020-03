annonse

annonse

I løpet av høymiddelalderen hadde globalisering knyttet øst og vest sammen og mennesker fra fjernt og nær kom i kontakt med hverandre. Samtidig skjedde det også klimaendringer, det ble kaldere, mye kaldere. Det førte til at mange ble underernærte.

Varmeperioden under vikingtiden ble etterfulgt av en kjøligere høymiddelalder og en kald senmiddelalder. Men befolkningen fortsatte å vokse og tilpasset seg ikke klimaendringene. Man regner med at svartedauden oppsto i Kina i 1347 og at den spredde seg over Sentral-Asia og kom til Europa i 1349. Dødeligheten var høy, en antar at mellom en tredjedel til halvparten av Europas befolkning forsvant i løpet av kort tid. Man er ikke helt sikker på hvordan spredningen foregikk, men en mener at pesten kom med rotter. At de fulgte handelsveier og skipsruter. Sykdom var dengang en del av hverdagen, folk levde av det naturen kunne gi og var det for mange munner å mette, så måtte noen bort. Befolkningen økte ikke, den lå på det nivået som jorden kunne gi. Ble klimaet varmere så overlevde flere, men slo klima om så kunne det bli et mannefall.

Les også: Spanskesyken en gang til?

annonse

Middelalderen begynte ved Romerrikets fall, klima endret seg, og den varme antikken gikk over i en kaldere periode. Da kom det også en pest, en som reduserte befolkningen betraktelig. Sivilisasjonen forfalt og Europa gikk inn i en periode som blir kalt den mørke middelalder. Gjennom historien har det vært flere epidemier og de følger som regel klimaendringer. Epidemier kan komme når en varmeperiode avtar, da har befolkningen vokst. Ved en klimaendring så gir ikke naturen nok. Det er for mange mennesker og det blir for lite mat. Folk blir underernærte og lite motstandsdyktige for sykdommer.

Svartedauden hadde to typer pest

Den milde varianten, byllepest og den mer dødelige lungepest. Byllepesten kom av lopper fra rotter og folk fikk svarte byller, de ble betente og hevet seg opp. Når de sprakk så rant det ut en illeluktende væske. Dødeligheten anslås til å være rundt femti prosent. Den andre formen, lungepest var derimot adskillig mer farlig, der kunne dødeligheten nærme seg hundre prosent. Smitten foregikk mellom mennesker, de som var infiserte hostet blod og smittet andre. Sykeleiet var kort, det tok en dag eller to før døden inntraff.

Les også: De potensielle smittebombene kan ikke fortsette å infisere norske havner

annonse

Det er få kilder om svartedaudens utbredelse i Norge. De som behersket skriftspråket var som regel prester og de tok i mot skriftemål fra de dødende, og ble selv smittet. Med prestenes bortgang så forsvant det norske skriftspråket og ble senere erstattet med dansk. Det kom et engelsk skip til Bergen i 1349, mannskapet hadde svarte byller og hostet blod. Så begynte byens innbyggere å bli syke. I løpet av kort tid spredde pesten seg til store deler av landet og en regner med at så mye som halvparten av Norges befolkning døde. Men sånn sett fikk de som overlevde det bedre, de kunne overta det som de andre etterlot. Derav begrepet «ødegård», det var plasser folk forlot og fant seg noe bedre et annet sted. Det tok flere hundre år før Norge innhentet befolkningstapet og vi gikk fra å være en stormakt til å bli en dansk koloni.