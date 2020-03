annonse

Koronaviruset har for alvor inntatt Skandinavia, og setter skrekk i mange borgere. Men ikke alle er like bekymrede over utviklingen.

Kristoffer Viita, som er journalist i den svenske statskanalen SVT, er positivt innstill til viruset. Dette ettersom han mener det kan føre til at mange flere leiligheter blir ledige, «når gamlingene dør». Dette uttrykte journalisten i flere Twitter-innlegg tirsdag.

Reporteren, som dessuten jobber frilans og selger sitt arbeid til DN, Svenska Dagbladet og nyhetsbyrået TT, Sveriges svar på NTB, publiserte nemlig flere innlegg, der han blant annet omtalte koronaviruset som «Guds gave».

– Men om veldig mange gamle av korona dør, så blir kanskje noen jobber ledige? skrev han i et innlegg.

– Og tenk på alle leiligheter som kommer til å bli ledige når gamlingene dør. Jeg begynner å tro at dette viruset er Guds gave til alle millenials og Gen Zs.

«Superkorona»

I et annet innlegg skriver Viita at han håper at det skal komme en enda farligere variant av koronaviruset, en «superkorona», som kan ta flere liv.

Innleggene kan ikke ses andre enn dem Viita selv har godkjent, men nettavisen Samhällsnytt har rukket å ta skjermdumper av dem.