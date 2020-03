annonse

Den første testen av en potensiell vaksine mot coronaviruset på mennesker fant sted i USA, mandag kveld norsk tid.

Nyhetsbyrået Associated Press melder at en gruppe på 45 friske frivillige individer skulle ta vaksinen på forskningsanlegget Kaiser Permanente, i Seattle, USA. Prosessen er finansiert av National Institutes of Health, en institusjon som er ansvarlig for USAs føderale innsats innen biomedisinsk og helserelatert forskning.

Eksperter sier at det fortsatt vil ta mange måneder å vite om denne vaksinen, eller andre vaksiner under utvikling, vil fungere.

Velprøvd prosess

Bioteknologiselskapet bak teknologien, Moderna Therapeutics, sier at den potensielle Covid-19-vaksinen er fremstilt ved hjelp av en ny, men velprøvd prosess.

Dr. John Tregoning, ekspert på smittsomme sykdommer ved Imperial College i London, er enig.

– Denne vaksinen bruker en allerede eksisterende teknologi. Den har blitt utviklet i henhold til en meget høy standard, ved å anvende ting som vi vet er trygge å bruke i mennesker, og de som deltar i forsøkene vil bli overvåket nøye, sa han.

Ny teknologi

Typiske vaksiner mot virus – som for eksempel meslinger – er fremstilt av et svekket eller drept virus. Men den potensielle Covid-19-vaksinen utviklet av Moderna Therapeutics, er ikke laget av coronaviruset som forårsaker sykdommen.

I stedet inkluderer den et kort segment av en genetisk kode kopiert fra viruset som forskere har vært i stand til å fremstille i et laboratorium. Dette vil forhåpentligvis forberede kroppens eget immunforsvar for å bekjempe den virkelige infeksjonen.

18 måneder

De frivillige vil bli gitt forskjellige doser av den eksperimentelle vaksinen. De vil få to injeksjoner totalt i armen, med 28 dagers mellomrom.

Selv om disse testene går bra, kan det fortsatt ta opp til 18 måneder før enhver potensiell vaksine blir tilgjengelig for offentligheten.

Kappløp

Forskere over hele verden er nå i et kappløp for å utvikle en vaksine mot Covid-19 fortest mulig.

– Ja, dette gikk veldig raskt, men det er en kamp mot viruset, ikke mot hverandre som forskere, og det gjøres til fordel for menneskeheten, sa Tregoning ved Imperial College.

