I en tale som ble holdt under trefningene med syriske styrker, kom Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan med flere oppsiktvekkende utsagn.

Talen ble holdt tidligere i mars og handlet i stor grad om krigen Tyrkia er involvert i om Idblib-provinsen i Syria. Erdogan knytter ikke i utdraget som er lagt ut med oversettelse sine utsagn opp mot situasjonen ved grensen mot Hellas. Men diktet han siterer er 26. Augustos 1922 av Yahya Kemal Beyatlı, som handler om Slaget ved Dumlupinar, det siste og avgjørene slaget i den gresk-tyrkiske krigen i 1919-1922.

Talen ble holdt under et møte i AK Partiets provinsråd i hovedstaden Ankara siste helg i februar. AK Partiet, også kjent som Rettferdighets- og utviklingspartiet, er Erdogan sitt parti.

I talen hyllet han ifølge den Erdogan-vennlige avisen Sabah «martyrene» i slaget om Idlib og understreket samtidig at Tyrkia jobbet for en diplomatisk løsning. Han langet også ut mot Vesten som han mente hadde blitt skremt av truslene til Erdogan om å åpne for en flodbølge av flyktninger mot Europa.

Resett har fått verifisert oversettelsen av to tyrkere bosatt i Norge.



Knyttet til flyktningkrisen

Flere islamkritiske bloggere og kommentatorer har knyttet talen til flyktningkrisen og mener at Erdogan kommer med trusler mot Hellas.

Den danske bloggeren Snaphanen kommenterer:

«Kan ryggesløse, ofte kvinnelige europeiske ledere virkelig takle denne islamistiske mafioso? Det er ti millioner tyrkere i Europa. Hva med å begynne hjemsendelser inntil Erdogan eventuelt blir en pålitelig motpart uten erobringshensikter?»

Det er Rair Foundation USA som har publisert en video av Erdogans tale med engelske undertekster. Resistance Against Islamic Radicals (RAIR) er en islamkritisk nettavis.

Situasjonen ved den gresk-tyrkiske grensen skaper også kraftige reaksjoner fra grupper og kommentatorer fra ytre høyre, skriver TRTWorld. Enkelte av utspillene minner om ren krigsretorikk.

Les også: Migrantene presser på grensen mellom Hellas og Tyrkia: – Nå er det blodig alvor

Den profilerte og tidvis omstridte britiske journalisten Katie Hopkins kalte situasjonen «bibelsk» og skrev på Twitter, med en åpenbar henvisning til korstogene:

– Korsets soldater holder linjen.

Erdogan says he will flood Europe with Muslims until the Crescent triumphs over the Cross.

This is the border with Greece. Mosque in the distance. Soldiers of the Cross holding the line.

This is biblical. #IStandWithGreece

