Land etter land innfører streng grensekontroll og ber innbyggerne om å holde seg hjemme. Europa er nå korona-epidemiens episenter og i ferd med å stoppe opp.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen foreslo mandag å stenge unionens grenser for alle ikke-nødvendige reiser i 30 dager.

– Jo mindre vi reiser, jo bedre kan vi demme opp for viruset, sier hun.

Tyskland innførte i morgentimene streng grensekontroll mot sine naboland, men understreket at varetransporten og pendlere fortsatt vil få passere.

– Spredningen av koronaviruset skjer nå raskt og aggressivt, og et av de viktigste tiltakene er å bryte smittekjeden, sa landets innenriksminister Horst Seehofer.

Frankrike og flere andre land gjør det samme, men understreker at grensene ikke vil bli hermetisk lukket.

Frykter økonomiske følger

Det samme understreker Ursula von der Leyen, som advarer mot følgene av stengte grenser og altfor rigid grensekontroll.

– Essensielt personell som leger, sykepleiere, ansatte i omsorgssektoren, forskere og eksperter som bidrar i kampen mot koronaviruset, bør fortsatt få slippe inn i EU, sier hun.

– Det må også gjøres unntak for dem som transporterer varer. Hvorfor? Fordi strømmen av varer til EU må fortsette for å sikre forsyninger av viktige varer som medisiner, men også av mat og deler som fabrikkene våre er avhengige av, sier von der Leyen.

Episenter

Verdens helseorganisasjon (WHO) slo alt før helgen fast at Europa nå er episenteret for koronaepidemien, og at det er umulig å si når toppen vil bli nådd.

EUs ledere skal tirsdag holde videokonferanse og forsøke å samordne tiltakene mot viruset, som til nå er påvist hos over 50.000 mennesker og har kostet over 2.000 liv i Europa.

Land etter land har stoppet opp, skoler, museer, kafeer, restauranter, butikker, treningsstudioer og idrettsanlegg har lukket dørene, og mange har innført forbud mot større folkeansamlinger.

Helsemyndighetene i Genève i Sveits har gått aller mest drastisk til verks og innført forbud mot sammenkomster med mer enn fem personer, men gjør unntak for forretningsmøter som holdes i tråd med de strenge smittevernreglene som er innført.

Tomme seter, fly på bakken

Frykt for smitte har resultert i nærmest folketomme busser, tog og trikker i mange europeiske land, og havner og flyplasser stenges.

Flyselskap etter flyselskap har kastet inn håndkleet, satt tusenvis av fly på bakken og permittert titusenvis av ansatte, og flyanalytikere spår konkurser i den nærmeste framtid.

– Et flyselskap som ikke har billettinntekter, kan ikke vare lenge, medga konsernsjef Rickard Gustafson i SAS søndag.

Flere land, blant dem Norge, har vedtatt krisepakker for å komme næringslivet til unnsetning, men kritiseres fordi bidragene som loves er for små og for at de ikke tar inn over seg at krisen for mange er akutt og et spørsmål om være eller ikke være.

Nærmest portforbud

Millioner av europeere jobbet mandag hjemmefra på oppfordring fra myndighetene, mange av dem omgitt av stadig mer utålmodige barn som ikke lenger har noen skole eller barnehage å gå til, og som heller ikke får leke sammen med venner.

Mange av dem som ikke har anledning til å jobbe hjemmefra, møtes av stengte fabrikkdører og permisjonsvarsel, mens selvstendig næringsdrivende som tannleger og fysioterapeuter over natten mister hele inntekten.

I mange europeiske byer og tettsteder rådet det nærmest portforbud, og det trues stadig oftere med straffetiltak mot dem som ikke respekterer oppfordringene om å holde seg hjemme eller i verste fall bryter en karantene.

I Norge kan brudd på pålagt hjemmekarantene ifølge riksadvokaten straffes med opptil 15 dagers fengsel eller 20.000 kroner i bot, og andre land har tilsvarende streng strafferamme.

Stritter imot

Noen få land stritter imidlertid imot og nekter å stenge grenser og skoler, blant dem Storbritannia og Sverige.

Britiske barer og restauranter holdes også fortsatt åpne, og en talsmann for statsminister Boris Johnson viste mandag til at regjeringen følger «vitenskapelige og medisinske råd».

Britiske myndigheter ruster seg imidlertid for å kunne håndtere et stort utbrudd og har blant annet bedt bilprodusenter som Ford og Rolls-Royce om å produsere pustemaskiner til bruk blant koronasmittede.

– Vi står overfor en global storm, konstaterte EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen mandag.