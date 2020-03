annonse

Tusenvis av hyttefolk nekter å forlate Hol kommune i Hallingdal. Nå ber kommunen Heimevernet om hjelp.

Mange ber om dispensasjon fra forbudet mot å være på hyttetur utenfor hjemkommunen, skriver NRK.

– Vi er kommet dit at vi er nødt til å iverksette tiltak for å få folk hjem. For dette er alvor, sier beredskapsrådgiver Espen Bille-Larsen i Hol og Ål.

Distriktssjef Morten Sundal i Heimevernet distrikt Buskerud og Telemark sier de er klare til å rykke ut om de får ordre om det.

Et stort antall smittede har ført til at alarmen går i Hol kommune, skriver Hallingdølen. Mandag ettermiddag gikk det ut melding til alle innbyggerne. Kommunen skal ha fått inn tre positive koronaprøver i dag, i tillegg til de fem de hadde oppdaget fra før. Langt flere prøver er blitt sendt inn.

– Vi forholder oss til at mange har symptomer. Ut fra historikken så regner vi med at det kommer flere positive svar. Det er ikke engang sikkert at vi får svar på alle, testkapasiteten er begrenset. Vi håndterer dette uansett som en klynge, sier kommuneoverlege Geir Strømmen i Hol kommune.

Mange prøver er knyttet til Høgehaug bo- og behandlingssenter. Hele senteret er satt i karantene.

