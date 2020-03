annonse

annonse

« Jeg spør meg selv om myndighetene har vært redde for å skremme oss?», skriver PR-nestor Hans Geelmuyden.

Hans Geelmuyden i PR-byrået Geelmuyden Kiese (GK) tar et oppgjør med norske myndigheters krisehåndtering av korona-pandemien.

Les også: Nå må statlige ledere med millionlønninger gå foran og foreslå kutt i egne gasjer

annonse

«I stedet for å opptre resolutt, har norske helsemyndigheter fra slutten av januar, og frem til 12. mars fremstått som et ambulerende allmøte. I stedet for tydelig og faktabasert kommunikasjon, har refrenget lenge vært «reiseråd» og «antibac». Senest 9. mars landet et fly fra Nord Italia på Torp uten at passasjerene ble kontrollert. Tre dager etter tok omsider myndighetene til vettet.

GKs gylne regel i all krisehåndtering er først å ta kontroll, for dernest å ta styring. Under korona-pandemien mistet norske myndigheter kontrollen fra starten. Norske myndigheter har tradisjon for kunnskaps- og faglig baserte beslutninger. Det er bra. Men respekten for kommunikasjonsfaget står det dårligere til med. Videre snakker erfarne kriseledere om den gylne timen, og i mange sammenhenger om de gylne minutter. Det betyr enkelt sagt at man må ta styring med tydelig og faktabasert kommunikasjon umiddelbart. Sporadiske pressekonferanser med alvorstyngede byråkrater er ikke det samme som styring.

Les også: Svensk journalist: «Guds gave» at «gamlingene» dør av korona

Han mener situasjonen minner om tsunamien i 2004, hvor norske myndigheter fikk sterk kritikk for sin krisehåndtering.

annonse

« Jeg spør meg selv om myndighetene har vært redde for å skremme oss? I så fall har strategien vært svært mislykket, for nå er vi livredde!», skriver Geelmuyden.