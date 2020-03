annonse

Snillistene synes vi er rike og har det godt, derfor er de enige i at vi kan ta i mot innvandrere til kongeriket. Staten betaler og dette går ikke ut over den enkelte snillists personlige økonomi.

Ikke en tanke blir ofret på at disse enorme kostnadene kunne vært brukt til å «bygge landet» ei heller på de fremtidige konsekvensene av globalistenes politikk.

Viruset kommer minst til å vare til slutten av året og Erna snakker om at staten skal betale og om «dugnad». Folket tror at denne dugnaden i vesentlig grad er penger fra staten. Våre politiske ledere har ikke funnet det verdt å komme med et grovt anslag på hva dette vil koste. Det er klinkende klart at de vet dette, men ved å være ærlige vil de nødvendigvis også være nødt til å be folket om forståelse for at en mye større andel av «dugnaden» vil falle på folket selv. Dette vil selvsagt gå ut over våre politiske partiers popularitet og det er jo snart stortingsvalg!

Før 2.Verdenskrig hadde vi meget dårlige ledere, men folket hadde dugnadsånd gjennom krigen, ved evakueringen fra Finnmark og oppbygging av landet etter krigen. Folket har IKKE samme dugnadsånd i dag og vil reagere sterkt på de personlige økonomiske kutt de vil bli nødt til å godta inntil coronaviruset er bekjempet.