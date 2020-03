annonse

Kritikere av Kinas presidents Xi Jinping virushåndtering blir brakt til taushet. Den kjente forretningsmannen og systemkritikeren Ren Zhiqiang er til nå den siste i rekken. Han hadde 37 millioner følgere på sosiale medier.

Eiendomskongen Zhiqiang har kallenavnene «kanonen» og «Kinas Donald Trump». Han har lenge vært sterkt kritisk til presidenten. I sin siste kommentar skrev han at Xi Jinping var en «maktsyk klovn» og at kommunistpartiets hadde innskrenket ytringsfriheten ytterligere på grunn av virusutbruddet, skriver New York Times.

En venn forteller at Zhiqiang var den mest prominente kritikeren av presidenten, men nå vet ingen hvor han er. Hans forsvinning er den siste i rekken av kommunistpartiets kampanje for å fjerne kritikere. De som mener at myndighetene reagerte for sent på epidemien, og derfor ble omfanget så stort. Oppringninger fra Reuters til Ren Zhiqiang mobiltelefon har ikke blitt besvart, skriver The Guardian.

Til nå har mer enn 3100 kinesere mistet livet og 80 000 er syke. Men kommunistpartiet forsøker å fremstille president Xi Jinping som helten, mannen som ledet landet til seier i folkets krig mot viruset.

Ren Zhiqiang er også medlem av kommunistpartiet og er en kjent kritiker. Han fikk ett års prøvetid i 2016 da han fordømte Xi Jinping propagandapolitikk. Zhiqiang er født i 1951, han er nå pensjonist og har akkurat fylt 69 år. Hans foreldre var høyt oppe i kommunistpartiet, slik at han kom inn på skoler og fikk lukrative jobber. Men Zhiqiang har vært omstridt på grunn av sin frittalenhet. Han bruker den kinesiske versjonen av Twitter «Sina Weibo», og har mer enn 37 millioner følgere og kaller seg «Big Gun Ren».

Myndighetene har forhindret han å dra til utlandet, og de har blokkert hans tilgang til sosiale medier. Men i de siste ukene har en kommentar skrevet av Ren Zhiqiang begynt å sirkulere blant folk i og utenfor Kina. Der han anklager kommunistpartiet for å bringe varslere om virushåndteringen til taushet. Selv om han ikke bruker presidenten med navn, så er det ikke tvil om hvem han sikter til når han skriver.

– Jeg ser ikke en keiser i sine nye klær, men en klovn som er kledd naken, men likevel insisterer han på å være en keiser.

Så fortsetter han videre.

– Du legger ikke skjul på din faste ambisjon om å være en keiser og du ødelegger alle som ikke lar deg være det.

