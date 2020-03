annonse

Lekkede offisielle kinesiske dokumenter avslører at den første coronavirus-saken dukket opp i Hubei-provinsen i midten av november – to måneder før provinsen ble stengt ned.

Det første registrerte tilfellet av en person som ble syk av det nye koronaviruset, kan spores tilbake til 17. november i den kinesiske provinsen Hubei, ifølge et klassifisert kinesisk regjeringsdokument, lekket til den Hong Kong-baserte avisen South China Mourning post.

Datoen er mer enn syv uker tidligere enn da kinesiske myndigheter offisielt kunngjorde at de hadde identifisert et nytt virus, og over to måneder før diverse byer i Kina ble stengt ned for å begrense spredningen av den dødelige sykdommen.

Beijing har tidligere hevdet at kinesiske helsemyndigheter først identifiserte den første koronaviruspasienten 7. desember.

Tidlig spredning

Ifølge dokumentet, var en 55 år gammel innbygger i Hubei den første personen som fikk påvist smitten. Det er imidlertid ingen beviser for at dette individet var «pasient null» – et begrep som brukes for å beskrive den første bæreren av en smittsom sykdom i et utbrudd.

Rapporten la til at mellom ett og fem nye tilfeller ble rapportert hver dag fra og med 17. november. Det første tosifrede antallet daglige registrerte tilfeller fant sted 17. desember. Innen utgangen av 2019 hadde det totale antallet infeksjoner steget til 266, før det begynte å stige daglig med tresifrede tall på nyåret.

Det var først 7. januar 2020 at kinesiske myndigheter erklærte til omverden at de hadde identifisert et nytt virus.

Pandemisk krangel

Informasjonen har blitt gjort tilgjengelig i det coronaviruset fortsetter å spre seg i voldsom hastighet over hele Europa – etter at tilfeller i Italia, Spania og Frankrike har eksplodert.

Sykdommen, offisielt kjent som COVID-19, har drept mer enn 4.900 mennesker over hele verden og ble definert som en pandemi av Verdens helseorganisasjon (WHO) tidligere denne uken.

Kina og USA krangler nå åpenlyst om mordervirusets opprinnelse og hvem som burde holdes ansvarlig for at sykdommen har blitt en pandemi.