annonse

annonse

Opplever ikke å bli hørt.

I Corona-krisen hylles butikkansatte som helter som gjør det de kan for at samfunnet skal holde hjulene i gang. Men ikke alle føler seg trygge på jobb.

En butikkansatt i en Kiwi-forretning mener sikkerheten for ansatte er for lavt prioritert.

annonse

«Mange av mine kollegaer gruer seg til å gå på jobb og vurderer å nekte å gå på jobb», sier tipseren.

Vedkommende som er ansatt på Kiwi sier at kjeden ikke er villig til å gjøre ekstra tiltak.

– Vi har såvidt engangshansker, som man ikke er pålagt å bruke, ingen antibac, og kunder som flokker seg opp og lager en smittebombe», sier vedkommende.

Den butikkansatte forteller at vedkommende flere ganger har forsøkt å ta opp situasjonen med sin sjef, uten at vedkommende opplever å få skikkelig svar.

annonse

Kommunikasjonssjef Kristine Aakvaag Arvin svarer slik på kritikken i en skriftlig uttalelse til Resett.

«Først og fremst, vi har stor forståelse for at denne situasjonen skaper usikkerhet. Det er svært krevende dager for mange, ikke minst for våre medarbeidere i butikk.

Vi har fått tydelig beskjed fra myndighetene om at dagligvarekjedene skal holde hjulene i gang i denne ekstraordinære sitasjonen. Butikkmedarbeidere har, i likhet med blant annet helsepersonell, samfunnskritiske roller. De står på som ekte helter.

Dette har vi også kommunisert til alle våre medarbeidere, hvor vi har takket for utrolig god innsats, og forklart den viktige rollen de har i situasjonen Norge er i nå.

KIWI følger Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi har opprettet et eget område på butikkenes intranett, som hele tiden oppdateres.

annonse

Når det gjelder engangshansker, så har det blitt vurdert. Men utfra de faglige rådene vi har fått så langt, kan hansker gi en falsk trygghetsfølelse og føre til sløvere hygienerutiner.

Alle butikkene våre har håndvask i sosiale rom, og de aller fleste butikker også ved panteautomat. Vi minner alle om viktigheten av grundig og hyppig håndvask i disse dager.

Antibac er et alternativ når ikke håndvask er tilgjengelig.

Vi har forsøkt å bestille opp antibac for å ha det som et tillegg til god håndvask, men det har dessverre ikke vært mulig å få tak i de siste 1-2 ukene.

KIWI har gode rutiner for renhold i butikk, og vi har i tillegg innført ekstraordinær, vask både i butikklokalet, på lager og i sosiale rom for medarbeiderne.

Vi sender i disse dager ut klistremerker til gulvet ved kassen, der vi minner kundene på å holde én meter avstand til medarbeidere og andre kunder.

I går sendte vi også ut en plakat til kassen, der vi ber kundene holde minimum én meter avstand til våre medarbeidere, bruke papirlommetørkle eller albue om de må hoste og gjerne betale med kort.



Vi har også sendt ut en plakat til butikkene med generelle råd til kundene, for å gjøre handleopplevelsen så trygg som mulig for både medarbeidere og kunder. Denne skal henges ved inngangen og flere steder i butikken.

annonse

Vi vurderer nye tiltak fortløpende, etter hvilke føringer og anbefalinger som kommer fra myndighetene.

Vi vil gjerne takke våre medarbeidere for den viktige jobben de gjør i disse dager. De som jobber står på i en krevende situasjon. Vi er utrolig stolte av den innsatsen de gjør nå.»