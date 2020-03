annonse

Apotekforeningen har opprettet et kriseteam som tar seg av koordinering av mange tiltak i apotekbransjen, og som holder løpende dialog med helsemyndighetene for å avklare spørsmål fortløpende.

– Vi er opptatt av å formidle informasjon til apotekene fortløpende, i samråd med medlemmene våre. Vi forsøker å svare på de mange spørsmålene som dukker opp så raskt som mulig, men må også ha forståelse for at myndighetene har behov for litt tid til å avklare prinsipielle spørsmål.

– Nå opplever vi at dialogen er god og at alle er opptatt av at apotekene skal kunne gjøre den viktige jobben sin så godt som mulig, sier Per T. Lund i en pressemelding fra Apotekforeningen.

Rasjonering av enkelte legemidler



– De siste dagene har vært veldig hektiske i apotekene, og vi ser tendenser til hamstring av legemidler. Vi oppfordrer kundene innstendig om å unngå hamstring, og Legemiddelverket har understreket at man kun skal få utlevert legemidler på blåresept (og Albyl-e) for tre måneder av gangen.

– Det er innført rasjonering av insulin og metformin, og det er innført rasjonering for utlevering av paracetamol på hvit resept, slik at ikke apotekene skal gå tomme. Etterspørselen har skapt logistikkutfordringer, selv om grossistene har store lagre, forteller Lund.

Følger statens råd mot smitte

Når det gjelder å hindre smitte og sykdom på apotekene, anbefaler Apotekforeningen kundene, apotekene og de ansatte å følge rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Ingen som er smittet av koronavirus, mistenker smitte, eller er i hjemmekarantene må oppsøke apotek. Disse personene må få andre til å gjøre sine ærend i apotekene. Husk fullmakt, heter det i pressemeldingen.

– Det er viktig at rådene om å holde god avstand til andre overholdes i apotek, både overfor andre kunder og overfor ansatte. Er det mange kunder i apoteket, anbefaler vi at kundene trekker kølapp og venter utenfor apoteket.

– Nå er vi inne i en ny fase av utbruddet, og det er viktig at alle, både kunder og ansatte følger med på og følger rådene fra helsemyndighetene, sier Lund.

