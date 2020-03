annonse

Godtlevert-gründer merker et trykk under koronaepidemien og tror det kan bli et gjennombrudd for matleveringsbransjen.

– Vi merker et bra trykk. Alle som driver med hjemlevering opplever nå et kraftig løft, sier Kjetil Graver, gründer i Godtlevert og operativ direktør (COO) i morselskapet Linas Matkasse Group, til Dagens Næringsliv.

Avisen skriver at hjemlevering av dagligvarer de siste årene har hatt en kraftig vekst, men så langt er det bare en mindre andel av den totale dagligvareomsetningen som blir handlet på nettet.

Graver ser ikke bort fra at koronaviruset kan være gjennombruddet for hjemlevering av mat.

– Alt handler om vaner. Dette er ikke noe vi har tatt høyde for, men det kan gi en kraftig boost og være en gamechanger for netthandel med mat på permanent basis, sier Graver til Dagens Næringsliv.

Kolonial.no, Norges største dagligvarebutikk på nett, uttalte fredag at de har sprengt kapasiteten, og at de vurderer nå å leie inn eksterne budselskaper for å møte etterspørselen.