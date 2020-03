annonse

«Humanistadvokaten» Brynjar Meling var bekymret for at Mullah Krekar kunne bli smittet av coronaviruset, mente at han måtte bli beskyttet fra å bli utlevert til Italia.

Så du for deg år med anker og svada da du satte kaffen i vrangstrupen og leste det? Det gjorde jeg. Men så ble det relativt fort bestemt, en aller, aller, aller, kunne gjerne gjentatt: aller siste gang, ja en gang for alle at: Krekar skal ut. Ferdig arbeid! Islamisten og terroristen skal ut! Takk Gud!

Kan vi juble nå?

Jeg tror det når jeg ser at han blir eskortert ut av flyplassen av italiensk politi. Men vel inne i en sydligere del av honningkrukken EU, saksøker han sikkert italiensk politi for å ikke være minst en meter unna pysjamasen hans – i denne koronatid. Som om noen vanlige mennesker ønsker å være i nærheten av Krekar.

Vi setter det laveste over oss i Norge. Islam er Norges og akademias beste sparringspartner. Av sharia kan vi visst lære mye. Det er så spennende å bli konfrontert med noe nytt og fargerikt, noe som kan gi nye perspektiver på hvorfor voldtekter, æresdrap og ekstrem sosial kontroll ødelegger livet til så mange, særlig unge jenter.

I redsel for egen familie og tortur holdes det liv i anakronismen og galskapen islam. Særlig i såkalt utviklede og demokratiske samfunn som Norge. Det kan vi takke venstresiden for. De er så servile, holder islam så høyt, tror at alle kan bli krypende enige med dem. Det er bare å sette seg ned og nikke dumt til det «kameraten» sier fra talerstolen.

Meling tapper norske skattebetalere

Brynjar Meling meler sin egen kake. Høringer, saksgang og annet som koster flesk. Betalt av norske skattebetalere. De griske sosialistene og islamistene holder sammen gjennom advokatstanden og Norges liberale lover. Han er ikke verre. Men det gjør ham ikke ærverdig.

For mye, for sent …

Selv om det er gledelige nyheter at terroristen Krekar endelig skal bli flydd ut av vårt lands alt for liberale lover, så er det likevel sånn at den champagnen er lagt på is. Man tror det ikke før man ser det. Nå som landskamper er fryst, burde vi ha liveoverføring av Krekars landing i Italia. Jeg hadde jublet. Alene i karantene.

Spør Norge anno 2018, eller før: Et stort oppbud hadde dratt kjerra Krekar var bundet til, fra Kyrksæterøra til Oslo om så var, om man var sikker på at mullaen endelig skulle forlate Norge for alltid. Og det med innlagte grillpauser langs veien. Det ville blitt frest pølser, koteletter og bacon. I tillegg ville 72 jomfruer fra nabobygda sittet med forførende vifter, slik ledet stekosen midt i snyteskaftet på Krekar. Om han var sulten? Da skulle han fått pølse.

Det er ingen som unner Italia ditt arrogante og selvforherligende nærvær, men vi skal godte oss langt inn i Norgessjelen når du endelig er ute av Norge; for her har du ingenting å gjøre. Du fortjener ikke å subbe dine islamistiske terrorføtter på så demokratisk og sekulær solid jord som det Norge (fremdeles) er. Men det er vår feil at du i det hele tatt kunne sette føtter på norsk jord. Vi er svake. Slår oss på brystet med liberalisme. Sier au! og griner. Krekar er et av de styggeste trofeene vi vant i den «kampen».

Meling må være liberalistenes «beste» kort

Brynjar Meling dekker seg bak advokatsnakk. Alle har rett til å forsvares. Ok. Men han fremstår som en som stjeler mynter fra skattebetalernes ønskebrønn. Sover han godt om natten? Han gadd å ta Krekarsaken, forfulgte den til Mordors porter. Stryk det siste, jeg mente EUs porter. Var det det han drømte om da han studerte til advokat?

Det er lov å si nei når Krekar banker på din dør, stryker seg i skjegget og setter seg på klientstolen med en taqqyiask og arrogant mine. Men liberalisten i ham ville vel tjene penger på normale nordmenn som ikke har et skjeggstrå til felles med Krekar? Og Norge, staten, EU, EØS og loven velsigner det. Det er ikke Melings feil at systemet i landet vårt er så elendig at vi ødelegger oss selv og gir erstatningssummer til terrorister fordi PST kom borti «lilletåa» til Bhatti. Men det er sikkert godt for privatøkonomien hans.

At terrorister får lov til å bli i Norge, samtidig som staten aktivt jobber hardt for å hente «hjem» IS-terrorister, vitner om en svært naiv stat og innbyggere som ikke får nok informasjon av den statshemmede pressen.

Hva om Krekar fikk som fortjent av «sine egne»?

Nå blir du endelig sendt til det gamle Romerriket, Krekar. Du vil kanskje bli skånet, via enecelle, fra vreden til en kultur som overgår de døde cellene i lilletåen din. Råtne gjerne i fengsel om du ikke vil anerkjenne Europa og demokrati. Nyt at du at du ikke blir sendt helt «hjem» til dødsstraff i Irak. For å utlevere en terrorist som deg til Irak, et land hvis lovverk ikke eier et eneste begrep om demokrati og menneskerettigheter, det satt langt inn i den liberale og «rettferdige» folkesjelen vi flotter oss med. Det fikk vi ikke til.

Du er en skam for verden, Krekar! Og du har melket norsk liberal «godhet» som en grisunge under en feit purke. Nå er du endelig slitt vekk fra Norges spener. Vi har fått nok. Nok! Norge har gjort sitt, Brukt millioner på deg. Vi unner deg ingenting. Helt seriøst. Forsvinn! Men kanskje EU får seg en realitetssjekk med deg? Det er lov å håpe.

Men kommer han til å dra?

Noen får pakke Krekar inn i en burka med stramt munnbind og myndig binde ham fast til en farkost på vei til Italia, sørge for at Meling ikke får smittet sitt antidemokratiske og antifolkelige virus på oss før så skjer. Hvis ikke får noen av oss ta på oss virusdrakter, dra Krekar i en middelaldersk, hard kjerre uten støtdempere, dra kjerra med en meters avstand fra hverandre, helt til Italias porter, dumpe Krekar i EU. Børste støvet av plastikken og kjøre ukollektivt hjem.

Kjerra kan stå igjen som en relikvie. Som splinter fra Jesus’ kors eller som en flis fra selve Arken. Egoet til Krekar er større enn alle flisene i regnskogen, alle sandkorn i ørkenen … Ok, skal gi meg nå, hvis vi endelig blir kvitt Krekar og den islamistiske arrogansen hans så kan vi puste rolig og ånde inn kjærlighet. Ta et yogakurs for å bli kvitt spenningene som har lagret seg i kroppen siden mullaens inntreden på den norske scene.

Men Mullah Meling anker nok til et eller annet humanistisk, liberalt og globalt som overstyrer alt, eller noe slikt opprettes, kanskje med hjelp av aliens? Alt for at Krekar kan bli. Vi får ikke dratt ham så langt som til Moss engang …