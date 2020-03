annonse

annonse

Rødt fikk gjennomslag for at lærlinger som mister jobben i tiden fremover, skal beholde lønnen, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Det er avgjørende at regningen for denne store nasjonale krisen ikke veltes over på arbeidsfolk, slik regjeringa prøvde på, sier partilederen.

Han viser til at Rødt har fått viktige gjennomslag for å sikre økte dagpenger for dem som permitteres, spesielt lavtlønte. Og at folk med løsere tilknytning til arbeidslivet sikres en inntekt. Rødt har videre fått gjennomslag for at lærlinger som mister jobben, sikres inntekt på nivå med lærlinglønnen.

annonse

– Jeg skal ikke legge skjul på at Rødt på flere punkter ville gå lenger. Det trengs en skikkelig krisepakke for arbeidsfolk. Men det Stortinget vedtar i dag, er viktige forbedringer, og store skritt i riktig retning fra det regjeringa først la på bordet, sier Moxnes.